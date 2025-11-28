14:09
Общество

Любовь и тысяча сомов: как в Баткене семья подарила путникам цветочный оазис

Фото 24.kg. Цветочная аллея на дороге в сторону Баткена

Высокие горы, выжженные солнцем поля и монотонная пустота трассы Ош — Баткен. Сотни водителей и пассажиров ежедневно проезжают мимо сурового пейзажа, пока вдруг перед ними не возникает чудо: цветочная аллея с яркими розами, скамейками и фигурами аистов. Эту красоту создала семья Болдукан эже.

Журналист 24.kg выяснила, почему супруги решили сделать людей, проезжающих мимо, чуть добрее, и почему главным символом их труда стал аист.

«Мы просто хотели, чтобы людям было приятно»

Село Жаны-Жер Ак-Турпакского айыл окмоту Кадамджайского района. Дорога вдоль трассы из Оша в Баткен отличается суровым пейзажем: высокие горы, поля и монотонные пустоши. И вдруг появляется цветущая аллея. Яркие клумбы, розы, скамейка и белые фигуры аистов — как приветствие для уставших путников.

Протянувшуюся почти на 300 метров аллею создали не госорганы, не зарубежный проект, не чей-то грант... Аллея — творение обычной семьи, которая вложила в эту красоту всего 1 тысячу сомов и много любви.

24.kg
Фото 24.kg. Болдукан эже
У цветочной арки, окруженной кустами роз, мы встретили хозяйку аллеи — Болдукан эже, скромную, вежливую женщину 54 лет. Она с улыбкой соглашается рассказать о месте, которое создавалось годами.

«Живем недалеко, это наш участок — около десяти гектаров. За десять лет с мужем и детьми превратили его в сад. Выращиваем абрикосы, виноград, гранат. Сначала высадили 3 тысячи саженцев абрикоса, часть, конечно, высохла. Абрикосы здесь дешевые, покупают всего по 80–100 сомов за килограмм, а вот виноград прямо у трассы разбирают», — рассказывает женщина. Семья также разводит рыбу в пруду площадью около 300 соток.

Но больше всего радуют глаз цветы вдоль дороги. Болдукан эже говорит, что это идея ее мужа. «Мы хотели, чтобы люди, проезжая, видели что-то красивое. Это вдохновляет. Первые цветы посадили 6–7 лет назад. Каждый год весной вскапываем почву, удобряем ее, подстригаем растения. Цветы радуют глаз до Нового года», — говорит она.

На противоположной стороне дороги они высадили павловнии, чтобы аллея росла и дальше.

Сколько труда стоит красота

На вопрос, трудно ли ухаживать за аллеей, Болдукан эже отвечает без пафоса: «Нет, не сложно. Это уже часть нашей жизни».

Всего, по ее словам, в самом начале посадили около 200 цветов. Тогда стоили они по 5 сомов — около тысячи сомов ушло.

24.kg
Фото 24.kg. Цветочная аллея
«Но, главное, — подчеркивает она, — это не деньги. Цветы делают душу спокойнее. Когда утром выходишь — и такая красота перед глазами».

Люди часто останавливаются возле цветущих роз, фотографируются на их фоне, задают вопросы радушным хозяевам. Так аллея стала маленькой достопримечательностью района.

«Мы учимся друг у друга»

24.kg
Фото 24.kg. Болдуркан эже с мужем
Муж Болдукан эже присоединяется к разговору. С гордостью показывает участок: «Вот здесь на шести сотках я посадил виноград сорта «Усон». Обычный рыночный сорт, но хорошо растет».

Он вспоминает, каким пустым был участок раньше, и как решил его преобразить: «Раньше возле трассы был уклон. Я засыпал песком, выровнял, посадил цветы, чтобы людям было приятно. Многие останавливаются, спрашивают, как ухаживать, и потом тоже сажают вдоль дорог. Мы учимся друг у друга».

На аллее установлены белые фигуры аистов. Это не случайность. «Каждое лето настоящие птицы прилетают на поля рядом с садом. Мы видим их постоянно. Для нас это символ чистоты и благополучия. Мы хотели передать это настроение окружающим», — объясняет хозяйка.

Белые фигуры стали одной из самых любимых фотозон для людей, которые останавливаются здесь по дороге в Баткен.

Личное, о чем они обычно не говорят

Когда мы спросили, все ли у них хорошо, Болдукан эже на секунду задумывается.

«Мой муж участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Проблемы со здоровьем, конечно, дают о себе знать. Надбавка небольшая... Нужен уход, лечение. Хотелось бы, чтобы его отправляли в санаторий. Чтобы почувствовать заботу...» — тихо говорит она.

Но семья не жалуется и не просит. Они продолжают работать, растить сад и делать проезжающих по дороге людей чуть добрее.
