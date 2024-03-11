В городе Ош посадят более 300 тысяч деревьев и 1,5 миллиона цветов

В Оше планируют посадить 300 хвойных и 500 широколиственных пород деревьев. В том числе на берегу реки Ак-Бууры хотят посадить ивы — символ южной столицы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

«В селах и пригородных территориях, присоединенных к городу в рамках административно-территориальной реформы, организации и местные жители планируют посадить порядка 280 тысяч саженцев различных сортов деревьев и кустарников», — добавили в муниципалитете.

В парках отдыха и на аллеях комбинат по благоустройству и озеленению хочет высадить более 1,5 миллиона цветов 20 видов.