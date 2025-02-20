Сначала происходит посев семян в специальный грунт, где они прорастают в оптимальных условиях. После появления первых всходов наступает этап пикировки, когда молодые растения пересаживаются в отдельные контейнеры. Это позволяет обеспечить им достаточное пространство для роста и развития корневой системы. В дальнейшем, после достижения нужного размера, растения будут пересажены в открытый грунт и украсят цветники города.