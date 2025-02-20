Летом в Бишкеке зацветут около 1 миллиона 600 тысяч однолетних цветов. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
МП «Бишкекзеленстрой» активно занимается посевом и пикировкой однолетних цветов. Этот процесс включает в себя несколько ключевых этапов, необходимых для успеха цветочной программы города.
Сначала происходит посев семян в специальный грунт, где они прорастают в оптимальных условиях. После появления первых всходов наступает этап пикировки, когда молодые растения пересаживаются в отдельные контейнеры. Это позволяет обеспечить им достаточное пространство для роста и развития корневой системы. В дальнейшем, после достижения нужного размера, растения будут пересажены в открытый грунт и украсят цветники города.