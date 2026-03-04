Более 4 миллионов цветов ввезено в Кыргызстан накануне 8 Марта. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Фото иллюстративное

По ее данным, в предверии весенних праздников наблюдается традиционный сезонный рост импорта свежих цветов. С начала февраля в КР ввезено 4,07 миллиона свежих цветов. По сравнению с январем объем поставок увеличился на 31 процент.

Основными странами-поставщиками являются Кения, Китай, Эквадор, Нидерланды и Колумбия.

Наибольшим спросом пользуются розы, гвоздики, орхидеи, хризантемы и лилии. При ввозе лидируют поставки роз — 3,56 миллиона штук.