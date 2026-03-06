12:02
Кыргызстан за два месяца экспортировал более 200 тысяч цветов

Цветы, выращенные в Кыргызстане, продаются не только на внутреннем рынке, но и за рубежом, сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По данным пресс-службы ведомства, из Кыргызстана цветы в основном экспортируются в Россию, Казахстан, Узбекистан, Армению и другие государства.

В 2024 году за границу было отправлено 13 миллионов 49 тысяч 405 цветов, в 2025 году — 24 миллиона 99 тысяч 696 цветов.

За первые два месяца этого года из Кыргызстана было экспортировано 213 тысяч 745 цветов.

Отмечается, что основную часть экспортированных цветов закупил Узбекистан, который стал одним из главных импортеров кыргызских цветов.

В Минсельхозе добавили, что в последние годы отрасль цветоводства в стране активно развивается.
