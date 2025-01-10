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Общество

Скоро весна! Посев однолетних цветов в оранжерее провел «Бишкекзеленстрой»

В оранжерее № 1 муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой» провели первый посев однолетних цветов. Об этом сообщает мэрия города.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии

По ее данным, первая партия составила около 370 тысяч семян однолетних цветов, из которых совсем скоро появятся росточки. Позже их пикируют в специальные стаканчики, которые уже весной высадят в открытый грунт. Такая процедура нужна для того, чтобы при посадке не травмировать корневую систему.

Под присмотром специалистов МП «Бишкекзеленстрой» цветы будут доращиваться в теплицах предприятия.

Муниципалитет обещает летом 2025 года более 1,6 миллиона однолетних цветов. Клумбы будут украшать сальвии, цинерария, пеларгония, катарантус, агератум и другие цветы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316343/
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