Скоро весна! Посев однолетних цветов в оранжерее провел «Бишкекзеленстрой»

В оранжерее № 1 муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой» провели первый посев однолетних цветов. Об этом сообщает мэрия города.
По ее данным, первая партия составила около 370 тысяч семян однолетних цветов, из которых совсем скоро появятся росточки. Позже их пикируют в специальные стаканчики, которые уже весной высадят в открытый грунт. Такая процедура нужна для того, чтобы при посадке не травмировать корневую систему.
Под присмотром специалистов МП «Бишкекзеленстрой» цветы будут доращиваться в теплицах предприятия.
Муниципалитет обещает летом 2025 года более 1,6 миллиона однолетних цветов. Клумбы будут украшать сальвии, цинерария, пеларгония, катарантус, агератум и другие цветы.