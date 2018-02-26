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Власть

Контракт с ТВЕА. Энергетики не могут расшифровать расходы по модернизации ТЭЦ

Сегодня на заседании депутатской комиссии по выяснению причин аварии на Бишкекской ТЭЦ парламентарии попросили главу ОАО «Электрические станции» расшифровать статьи расходов по проекту модернизации теплоцентрали.

По представленной энергетиками информации, административные расходы составили $14,4 миллиона, $12,4 миллиона — транспортные расходы.

«Особенность контракта — мы не можем расшифровать расходы. Однако детальную расшифровку они (представители китайской компании) не смогли дать», — сказал Узак Кадырбаев.

«Данные имеются только у ТВЕА. Таковы особенности контракта», — добавил генеральный директор «Электрических станций».

Депутаты решили детально изучить смету расходов, так как получили ее только сегодня.

Напомним, за модернизацию ТЭЦ Бишкека Кыргызстан должен заплатить $480 миллионов. Об этом ранее, также на заседании депутатской комиссии по выяснению причин аварии, сообщал все тот же генеральный директор ОАО «Электрические станции» Узак Кадырбаев. По его словам, кредит Эксимбанка Китая составляет $386 миллионов, проценты по кредиту — $94 миллиона. Итого, Кыргызстан должен будет через 20 лет вернуть $480 миллионов.

Помимо кредита, «Электрические станции» получили от ТВЕА грант в $20,3 миллиона. Депутаты Жогорку Кенеша увидели в этом коррупционную составляющую, так как грант не вошел в основную сумму выделенных средств.
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