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Власть

Штрафы при сдаче квартир. Депутат надеется, что президент не подпишет закон

Депутат Кожобек Рыспаев надеется, что президент не станет подписывать поправки, предполагающие штраф за нарушение общественного порядка при сдаче квартир, принятые сегодня в третьем чтении. Об этом он сообщил ИА «24.kg».

Изначально законопроектом предполагалось, что посуточную сдачу квартир разрешат только в туристических зонах. Однако выяснилось, что в Кыргызстане нет такого понятия, и в итоговом варианте законопроекта эту норму удалили.

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«В Жилищном кодексе строго прописано, что использовать помещения в многоквартирных домах под гостиницу или бизнес запрещено. Получается, мы идем против закона. Из законодательства убрали слово «гостиницы», это приведет к бардаку, всех подряд будут пускать. Люди и так жалуются: в доме в десяти квартирах добросовестные жильцы, и столько же квартир сдают, где пьянствуют, дебоширят. Я предложил исключить хотя бы Бишкек и Ош. Это центральные города, где и так есть гостиницы», — сказал Кожобек Рыспаев.

Напомним, в 2016 году в Кыргызстане узаконили штрафы за посуточную сдачу квартир в качестве гостиниц. Однако предприниматели отправили президенту КР и депутатам Жогорку Кенеша видеообращение с просьбой отменить законопроект, после чего ЖК решил внести поправки.

Теперь штраф за нарушение общественного порядка будут налагать только после письменного предупреждения.
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