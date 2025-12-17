Садыр Жапаров: депутатам могут выделить квартиры по линии ГИК

Президент Садыр Жапаров заявил о возможности выделения служебных квартир депутатам Жогорку Кенеша по линии Государственной ипотечной компании (ГИК). Об этом он сказал сегодня на заседании парламента.

Глава государства отметил, что для обеспечения эффективной работы Жогорку Кенеша в здании парламента сделали ремонт и приобрели новые служебные автомобили.

«Также в будущем рассмотрим вопрос выделения квартир по линии ГИК», — сообщил Садыр Жапаров.

Президент подчеркнул, что создание необходимых условий для работы депутатов является важной составляющей повышения эффективности деятельности парламента.