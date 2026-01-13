Выпускников семейных детских домов города Ош обеспечат жильем

Выпускников семейных детских домов Оша обеспечат жильем. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

По ее данным, согласно поручению мэра Женишбека Токторбаева, чтобы обеспечить жильем выпускников детских домов «Лотос» и «Алтын уя», в городе строят дом на 28 квартир.

«Квартиры предоставят бесплатно на 10 лет. Строительство ведется за счет средств местного бюджета. В 2025-м из детских домов «Лотос» и «Алтын уя» выпустились 15 ребят, в этом году — 9. Дом планируют сдать в эксплуатацию в ближайшие месяцы», — говорится в сообщении.