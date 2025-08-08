ТСЖ будут наказывать за сокрытие данных о сдаче квартир в аренду

Министерство экономики и коммерции предлагает привлекать к административной ответственности членов и руководителей товариществ собственников жилья (ТСЖ), не предоставляющих данные о сдаче в аренду жилых помещений. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Инициатор считает, что необходимо в Кодекс о правонарушениях добавить новую статью 316⁴. В ней будет прописано наказание за непредоставление, искажение или сокрытие ТСЖ сведений о владельцах квартир, сдающих недвижимость в аренду. Нарушителей ждет штраф:

для физических лиц — 1 тысяча сомов (10 расчетных показателей);

для юридических лиц — 3 тысячи сомов (30 расчетных показателей).

Разработчик также предлагает дополнить статью 7 Закона «О товариществах собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов»: