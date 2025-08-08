10:42
Общество

ТСЖ будут наказывать за сокрытие данных о сдаче квартир в аренду

Министерство экономики и коммерции предлагает привлекать к административной ответственности членов и руководителей товариществ собственников жилья (ТСЖ), не предоставляющих данные о сдаче в аренду жилых помещений. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Инициатор считает, что необходимо в Кодекс о правонарушениях добавить новую статью 316⁴. В ней будет прописано наказание за непредоставление, искажение или сокрытие ТСЖ сведений о владельцах квартир, сдающих недвижимость в аренду. Нарушителей ждет штраф:

  • для физических лиц — 1 тысяча сомов (10 расчетных показателей);
  • для юридических лиц — 3 тысячи сомов (30 расчетных показателей).

Разработчик также предлагает дополнить статью 7 Закона «О товариществах собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов»:

  • ТСЖ обязаны до 5-го числа каждого месяца предоставлять в налоговый орган по месту нахождения многоквартирного дома сведения о владельцах квартир, предоставляющих в аренду недвижимое имущество: список собственников, сдающих жилье в аренду, адрес квартиры, ФИО владельца и номер договора аренды;
  • оказывать содействие органам налоговой службы в ходе налогового контроля по вопросам соблюдения налогового законодательства;
  • за нарушение ТСЖ несет ответственность в соответствии с Кодексом о правонарушениях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338867/
просмотров: 330
