ТСЖ будут наказывать за сокрытие данных о сдаче квартир в аренду

Министерство экономики и коммерции предлагает привлекать к административной ответственности членов и руководителей товариществ собственников жилья (ТСЖ), не предоставляющих данные о сдаче в аренду жилых помещений. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение.
Инициатор считает, что необходимо в Кодекс о правонарушениях добавить новую статью 316⁴. В ней будет прописано наказание за непредоставление, искажение или сокрытие ТСЖ сведений о владельцах квартир, сдающих недвижимость в аренду. Нарушителей ждет штраф:
- для физических лиц — 1 тысяча сомов (10 расчетных показателей);
- для юридических лиц — 3 тысячи сомов (30 расчетных показателей).
Разработчик также предлагает дополнить статью 7 Закона «О товариществах собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов»:
- ТСЖ обязаны до 5-го числа каждого месяца предоставлять в налоговый орган по месту нахождения многоквартирного дома сведения о владельцах квартир, предоставляющих в аренду недвижимое имущество: список собственников, сдающих жилье в аренду, адрес квартиры, ФИО владельца и номер договора аренды;
- оказывать содействие органам налоговой службы в ходе налогового контроля по вопросам соблюдения налогового законодательства;
- за нарушение ТСЖ несет ответственность в соответствии с Кодексом о правонарушениях.