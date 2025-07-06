Рейд: в Оше ни у одного горожанина, сдающего жилье в аренду, не было лицензии

В Оше по поручению мэра проведен рейд по выявлению лиц, сдающих квартиры без лицензии. Об этом сообщает мэрия города.

По ее данным, рейд по выявлению незаконно сдаваемых в аренду квартир в многоквартирных домах прошел в муниципальном территориальном управлении «Курманжан датка».

Было установлено, что ни у одного из граждан, сдающих квартиры в аренду, не было соответствующих лицензий и разрешений. Подобная незаконная деятельность негативно влияет на пополнение городской казны и приводит к снижению налоговых поступлений, отметили в муниципалитете.

Кроме того, игнорируются вопросы безопасности и порядка.

«Следует отметить, что согласно закону, для сдачи в аренду квартиры или иного жилого помещения граждане должны получить лицензию в соответствующих органах и уплатить налоги. К нарушителям закона будут приняты административные меры. В целях пресечения незаконной деятельности по сдаче в аренду подобные рейды будут проводиться регулярно», — говорится в сообщении.