17:15
USD 87.45
EUR 100.75
RUB 1.09
Общество

Профессор Зайнидин Курманов: Бишкеку нужны высококачественные гостиницы

Бишкек начал развиваться в лучшую сторону. Об этом заявил доктор исторических наук, профессор Дипакадемии Зайнидин Курманов на круглом столе, посвященном развитию Центральноазиатского региона.

«Наш город начинает преображаться. Строят дороги, гостиницы, новые здания. Да, разрушают старое, не без этого. Но вспомните, как строился Сингапур, Токио и Сеул, таким же образом. Потому что в бедные, нищие страны, где нет дорог и инфраструктуры, инвестиции не придут», — считает профессор.

24.kg
Фото 24.kg
Он рассказал о приезде американского финансиста Джорджа Сороса в Кыргызстан 20 лет назад. Ему пришлось жить в четырехзвездочной гостинице «Ак-Кеме».

«Президент Акаев не хотел его встречать. Мол, кто такой Джордж Сорос? Потом, конечно, кто-то ему подсказал, — вспоминает Зайнидин Курманов. — Джордж Сорос приехал к Чинаре Жакыповой посмотреть, как она реализует проект Фонд «Сорос Кыргызстан». Вся команда была на ушах. А у нас единственная гостиница «Ак-Кеме» четырехзвездочная. Его команда сказала: ребята, вы что, он тогда жить будет в Алма-Ате. Джордж Сорос не живет в четырехзвездочных гостиницах».

По его словам, экс-президент Аскар Акаев как-то уговорил финансиста остаться в Бишкеке, но после этого случая в столице начали строить пятизвездочные гостиницы.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351831/
просмотров: 492
Версия для печати
Материалы по теме
Передача здания музея в Бишкеке сэкономит столичному бюджету 1 миллион сомов
В 2024 году в Бишкеке демонтировали более 7 тысяч объектов
Земельная амнистия. В 2024 году в Бишкеке граждане подали 2,6 тысячи заявлений
Жители Бишкека сливают бытовые стоки, засоряя коллекторы. Проводится их очистка
В части Бишкека отключат подачу питьевой воды
Ни один объект в Бишкеке не закрыт в связи с экономией электричества — вице-мэр
Второй случай за неделю: в Бишкеке частники вновь повредили водопровод
Еще один участок улицы Фучика в Бишкеке открыли после ремонта
Охрана школ Первомайского района обойдется Бишкеку в 51 миллион сомов
Нет освещения. Женщина сломала ногу из-за разрытого тротуара у школы в Бишкеке
Популярные новости
Три вуза из&nbsp;Кыргызстана вошли в&nbsp;мировой рейтинг устойчивого развития Три вуза из Кыргызстана вошли в мировой рейтинг устойчивого развития
Ажиотаж у&nbsp;офиса &laquo;Кут&raquo;: бишкекчане четвертый день стоят в&nbsp;очереди за&nbsp;квартирами Ажиотаж у офиса «Кут»: бишкекчане четвертый день стоят в очереди за квартирами
Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции станет заметно уже Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции станет заметно уже
Что ждет бишкекчан на&nbsp;выходных. Прогноз погоды на&nbsp;20-23 ноября Что ждет бишкекчан на выходных. Прогноз погоды на 20-23 ноября
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд расширяют доступ к&nbsp;исламскому финансированию «Айыл Банк» и Гарантийный фонд расширяют доступ к исламскому финансированию
&laquo;Черная пятница&raquo;: история самого выгодного дня года и&nbsp;лайфхаки для подготовки «Черная пятница»: история самого выгодного дня года и лайфхаки для подготовки
MIX от&nbsp;MEGA: максимум свободы и&nbsp;удобства в&nbsp;одном тарифе MIX от MEGA: максимум свободы и удобства в одном тарифе
Как выбрать кольцо с&nbsp;желтым бриллиантом: полное руководство Как выбрать кольцо с желтым бриллиантом: полное руководство
21 ноября, пятница
17:05
На авиашоу в Дубае разбился самолет На авиашоу в Дубае разбился самолет
17:02
Китайская компания разработает для аэропорта «Манас» современную бондовую зону
17:01
В Токтогуле задержали троих парней, полгода насиловавших 14-летнюю девочку
17:01
Передача здания музея в Бишкеке сэкономит столичному бюджету 1 миллион сомов
16:57
В Кыргызстане объявлен конкурс на ОРТ в 2026-2028 годах