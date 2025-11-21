Профессор Зайнидин Курманов: Бишкеку нужны высококачественные гостиницы

Бишкек начал развиваться в лучшую сторону. Об этом заявил доктор исторических наук, профессор Дипакадемии Зайнидин Курманов на круглом столе, посвященном развитию Центральноазиатского региона.

«Наш город начинает преображаться. Строят дороги, гостиницы, новые здания. Да, разрушают старое, не без этого. Но вспомните, как строился Сингапур, Токио и Сеул, таким же образом. Потому что в бедные, нищие страны, где нет дорог и инфраструктуры, инвестиции не придут», — считает профессор.

Фото 24.kg

«Президент Акаев не хотел его встречать. Мол, кто такой Джордж Сорос? Потом, конечно, кто-то ему подсказал, — вспоминает Зайнидин Курманов. — Джордж Сорос приехал к Чинаре Жакыповой посмотреть, как она реализует проект Фонд «Сорос Кыргызстан». Вся команда была на ушах. А у нас единственная гостиница «Ак-Кеме» четырехзвездочная. Его команда сказала: ребята, вы что, он тогда жить будет в Алма-Ате. Джордж Сорос не живет в четырехзвездочных гостиницах».

По его словам, экс-президент Аскар Акаев как-то уговорил финансиста остаться в Бишкеке, но после этого случая в столице начали строить пятизвездочные гостиницы.