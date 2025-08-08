В Караколе 420 семей получили ключи от квартир из рук Садыра Жапарова

В городе Каракол, на пересечении улиц Тоголок Молдо и Карасаева, завершился первый этап строительства крупного многоквартирного жилого комплекса, включающего 10 блоков по 9 этажей и насчитывающего в общей сложности 3 тысячи 430 квартир. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Сегодня 420 семей получили ключи от своих новых квартир из рук президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова. В этом первом этапе сданы:

168 однокомнатных квартир;

168 двухкомнатных квартир;

84 трехкомнатные квартиры.

Общая площадь комплекса составляет 30,6 гектара, а суммарная площадь квартир достигает 24 тысячи 974,74 квадратных метра. Строительство первого этапа завершено, а второй этап планируется завершить к четвертому кварталу 2027 года.

В жилом комплексе предусмотрена современная инфраструктура: школа, детские сады, спортивные площадки, игровые зоны для детей, наземные и подземные парковки. Отопление осуществляется от собственной котельной, централизованы системы водоснабжения, канализации и электроснабжения через трансформаторную подстанцию. Также предусмотрено централизованное газоснабжение с резервным альтернативным отоплением на мазуте.

Жилье предоставляется по государственной программе льготной ипотеки под 4-8 процентов годовых сроком до 25 лет без первоначального взноса. Также действует механизм долевого строительства — граждане, оплатившие 50 процентов стоимости жилья, могут получить квартиру без очереди.

Средства от продажи квартир направляются на продолжение строительства комплекса.