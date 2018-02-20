Авария на ТЭЦ. Депутат просит не увольнять сотрудников со стажем

Депутат парламента Исхак Масалиев просит не увольнять сотрудников со стажем, простых рабочих, которые были на ТЭЦ Бишкека во время аварии. Об этом он сказал сегодня на заседании депутатской комиссии по расследованию причин аварии.

Читайте по теме Авария на ТЭЦ. Кого предлагают уволить чиновники

По его словам, прежде чем увольнять простых рабочих, нужно дождаться завершения работы депутатской комиссии.

«Межведомственная комиссия рекомендовала уволить руководителей и простых сотрудников. Уволить просто. Не увольняйте людей со стажем. Можно их перевести. Не горячитесь», — обратился он к директору ТЭЦ Бишкека Андрею Воропаеву.

Депутаты добавили, что нужно снимать головы с руководителей Национального энергохолдинга, «Электрических станций» и ТЭЦ Бишкека.

Однако глава Теплоцентрали ответил, что решение об увольнении будет принимать премьер-министр КР.