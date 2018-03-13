15:46
USD 68.26
EUR 84.20
RUB 1.21
Агент 024

Вырубка леса в Шамси. Лесника уволили

Фото Равиля Темиргалиева. Срубленные ели в ущелье Шамси

За незаконную вырубку леса в ущелье Шамси уволили лесника. Об этом ИА «24.kg» сообщил директор Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов.

Информация о незаконной вырубке елей в ущелье Шамси подтвердилась. Сообщение в социальной сети Facebook опубликовал фотограф Влад Ушаков, снимки предоставил Равиль Темиргалиев.

«Наш лесник нарушил законодательство и незаконно срубил 7 деревьев. Иск о восстановлении ущерба будет полностью на нем. Более того, его уже уволили», — рассказал Абдыкалык Рустамов.

Сумма причиненного ущерба уточняется.
Ссылка:
просмотров: 390
Версия для печати
Материалы по теме
В ущелье Шамси незаконно рубят лес. Чиновники выясняют причины
Пьющие архитекторы Бишкека. Четырех человек уволили, семерым объявили выговор
Популярные новости
Коллапс у&nbsp;ЦУМа. Регулировщики на&nbsp;перекрестке в&nbsp;центре Бишкека устроили разборки Коллапс у ЦУМа. Регулировщики на перекрестке в центре Бишкека устроили разборки
От&nbsp;суицида парня спасли бдительные прохожие и&nbsp;оперативно приехавшая милиция От суицида парня спасли бдительные прохожие и оперативно приехавшая милиция
Портрет Владимира Путина выстроили из&nbsp;двух сотен автомобилей Портрет Владимира Путина выстроили из двух сотен автомобилей
Законно&nbsp;ли берут деньги за&nbsp;парковку в&nbsp;детской больнице в&nbsp;&laquo;Джале&raquo;? Законно ли берут деньги за парковку в детской больнице в «Джале»?
Бизнес
MegaCom активно увеличивает список роуминговых партнеров MegaCom активно увеличивает список роуминговых партнеров
Каждый кыргызстанец может стать участником акции &laquo;Бакай Банка&raquo; &laquo;Год подарков&raquo; Каждый кыргызстанец может стать участником акции «Бакай Банка» «Год подарков»
MegaCom расширяет территорию покрытия и&nbsp;емкость сети&nbsp;4G MegaCom расширяет территорию покрытия и емкость сети 4G
От&nbsp;подарка не&nbsp;убежишь! От подарка не убежишь!