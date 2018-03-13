Вырубка леса в Шамси. Лесника уволили

За незаконную вырубку леса в ущелье Шамси уволили лесника. Об этом ИА «24.kg» сообщил директор Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов.

Информация о незаконной вырубке елей в ущелье Шамси подтвердилась. Сообщение в социальной сети Facebook опубликовал фотограф Влад Ушаков, снимки предоставил Равиль Темиргалиев.

«Наш лесник нарушил законодательство и незаконно срубил 7 деревьев. Иск о восстановлении ущерба будет полностью на нем. Более того, его уже уволили», — рассказал Абдыкалык Рустамов.

Сумма причиненного ущерба уточняется.