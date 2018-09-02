Увольнение с работы. В каких случаях оно незаконно?

Нередки случаи, когда работодатели выгоняют на улицу подчиненных без объяснения причин. Наемные работники часто не знают своих прав и боятся обращаться в суд, полагая, что не смогут восстановиться на прежнем месте и получить заслуженную компенсацию.

С такой проблемой столкнулась и бывший пресс-секретарь Госэкотехинспекции Анара Мамбеталиева. В середине августа ее уволили за пикет на рабочем месте. В приказе об отстранении от службы сказано, что она нарушила этику госслужащего. Чиновница считает увольнение незаконным.

24.kg обратилось к юристам за разъяснением, при каких условиях можно уволить сотрудника и когда увольнение можно оспорить в суде.

1 Я состою на госслужбе. Но мне не нравится политика руководства, если я выскажу руководителю претензии, он может меня уволить? Если вас не устраивает политика ведомства, где вы работаете, то можете уволиться по собственному желанию.



Если же решили остаться, но считаете, что должны высказать свое мнение руководителю, обратитесь к нему напрямую. Объясните, что конкретно вам не нравится и почему.



Если вы выступите с открытым обращением, выйдете на пикет, к примеру, или опубликуете в соцсетях какую-то информацию, порочащую репутацию организации, где работаете, вас могут уволить по закону за нарушение этики госслужащего.



2 Могу ли я в этом случае обратиться в суд? Вы можете обратиться в суд, но, вероятнее всего, ваши бывшие работодатели опередят вас и подадут иск раньше, требуя возмещения морального ущерба.

3 Я чиновник и открыто выступил против руководства. Меня уволили. Я могу восстановиться на прежнем месте работы только через суд? Вы можете подать заявление в Государственную кадровую службу. Не обязательно доводить дело до тяжбы. Если вы добросовестно исполняли свои обязанности и ежегодно проходили аттестацию с положительным результатом, то можете потребовать восстановить вас, поскольку нет такой статьи в Трудовом кодексе, чтобы увольняли за критику руководства.

4 Я работаю в частной компании. Меня уволили по статье «Профнепригодность», могу ли я восстановиться через суд? Конечно. В этом случае вам следует доказать, что вы профессионально пригодны. То есть в срок и качественно выполняли работу, в течение определенного периода не получали выговоров, штрафов и нареканий от начальства. Представьте выписки из бухгалтерии о начислении премиальных, если таковые есть.

5 Если я работаю не на государственном предприятии и поругаюсь с руководством, а меня выгонят, это законно? Смотря что прописано в уставе фирмы, где вы трудитесь. Как правило, при составлении трудового договора оговариваются и нормы поведения сотрудников. В частности, указывается, что наемный работник не может грубить прилюдно шефу, оскорблять его, членов коллектива, устраивать дебош на рабочем месте, являться на работу в нетрезвом виде. Если вы нарушаете один из этих пунктов, то работодатель может досрочно разорвать контракт.

6 Могу ли я в этом случае рассчитывать на выплату компенсации? Если вас уволили по статье, то ни о какой компенсации не может быть и речи.



Если же ваши работодатели задолжали определенную сумму за неиспользованный, к примеру, отпуск, то вы получите свои деньги.



7 Я нахожусь в декрете. Мою должность сократили. Это законное увольнение? Если произошла реорганизация компании, где вы работаете на момент вашего декретного отпуска, то такое увольнение законно. Но вам в этом случае должны выплатить компенсацию.



Если же вас уволили безо всяких оснований, то идите в суд и восстанавливайтесь на прежнем рабочем месте.



8 Суд признал, что меня уволили незаконно, а работодатель назад не принимает и денег не выплачивает, что делать? Надлежит повторно обратиться в суд. Решение судов обязательно к исполнению. Если ваш бывший начальник его проигнорировал, то ему может грозить уголовное дело.