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Власть
Сюжет: Дело энергетиков (87)

Двух дней не хватило. Депутаты завтра продолжат обсуждать аварию на ТЭЦ

Завтра депутаты Жогорку Кенеша продолжат обсуждать заключение депутатской комиссии по расследованию причин аварии на Бишкекской ТЭЦ и рациональности использования кредита в $386 миллионов. Решение принято сегодня на заседании.

Отметим, парламентарии ищут виновных в аварии на ТЭЦ с прошлой недели. Сегодня на их вопросы целый день отвечали не только чиновники, но и бывшие премьер-министры — Жанторо Сатыбалдиев, Темир Сариев и Сапар Исаков. Больше всего претензий депутаты предъявили Жанторо Сатыбалдиеву и Сапару Исакову.

В 18.00 депутат Алтынбек Сулайманов предложил прекратить обсуждение.

«Уже шесть вечера. Рабочее время мы не продляли. Я предлагаю сейчас приостановить вопросы, а завтра в 9.30 продолжить», — высказался депутат.

Его поддержал спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков. Он сообщил, что обсуждение продолжится 17 мая.
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