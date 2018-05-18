В Кыргызстане за четыре месяца по отрицательным мотивам уволили 82 милиционера

В Кыргызстане за четыре месяца 2018 года в отношении милиционеров возбудили 27 уголовных дел. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов.

По его словам, по отрицательным мотивам из органов внутренних дел уволили 82 сотрудника милиции.

«От занимаемых должностей освободили 100 милиционеров. Другим мерам дисциплинарной ответственности подверглись 954 сотрудника милиции. В следственные органы направили 399 материалов. Всего за четыре месяца поступило 856 жалоб на милиционеров», — рассказал Курсан Асанов.

Он добавил, что все граждане могут обращаться с жалобами на действия сотрудников милиции по телефонам доверия.