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Агент 024

Конфликт в айыл окмоту. Ответсекретарю объявили бойкот и грозят митингами

В Ортоевском айыл окмоту Панфиловского района Чуйской области разгорелся скандал. Сотрудники хотят митинговать, рассказали читатели 24.kg.

По их словам, ответственный секретарь айыл окмоту Алтынай Абдыраева потеряла работу. Она обратилась в суд и обжаловала увольнение, поскольку обоснованной причины в приказе не указали. Она рассказала, что глава айыл окмоту Тимур Молдокулов постоянно придирался к ней и унижал в присутствии других сотрудников. 

Панфиловский суд восстановил Алтынай Абдыраеву на работе. Чуйский областной оставил решение первой инстанции в силе.

Новый глава айыл окмоту Эркин Арыков принял чиновницу и зачислил в штат, поручив выплатить компенсацию за вынужденные прогулы. Однако сотрудники решили объявить Алтынай Абдыраевой бойкот и покинули рабочие места.  Они отказываются выходить на работу, пока Алтынай Абдыраева работает ответственным секретарем.

24.kg подтвердили, что недовольные возвращением Алтынай Абдыраевой работники айыл окмоту намерены выйти на митинг и потребовать, чтобы женщина ушла сама. Алтынай Абдыраева напомнила, что отсутствие сотрудников на работе больше трех часов без уважительной причины может закончиться увольнением, и писать заявление об уходе не собирается. 

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