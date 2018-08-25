Уволенная пресс-секретарь Госэкотехниспекции назвала имена коррупционеров

Уволенная пресс-секретарь Госэкотехниспекции Анара Мамбеталиева назвала имена коррупционеров. Она сняла видеобращение на имя президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.
Анара Мамбеталиева считает коррупционерами статс-секретаря Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Таалая Асылбекова, начальника отдела кадров Самата Керимкулова и начальника финансово-экономического управления Гулькайыр Джумашеву.
Анару Мамбеталиеву уволили после того, как она устроила одиночный пикет против руководства инспекции.