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Общество

Уволенная пресс-секретарь Госэкотехниспекции назвала имена коррупционеров

Уволенная пресс-секретарь Госэкотехниспекции Анара Мамбеталиева назвала имена коррупционеров. Она сняла видеобращение на имя президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.

Анара Мамбеталиева считает коррупционерами статс-секретаря Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Таалая Асылбекова, начальника отдела кадров Самата Керимкулова и начальника финансово-экономического управления Гулькайыр Джумашеву.

По ее словам, об их нарушениях знают все сотрудники инспекции, но конкретных доказательств она не приводит. Она надеется, что президент разберется в сложившейся ситуации и ее восстановят в должности.

Анару Мамбеталиеву уволили после того, как она устроила одиночный пикет против руководства инспекции.
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