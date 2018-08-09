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Общество

После жалоб граждан из налоговой уволили трех сотрудников

В Государственную налоговую службу за первое полугодие поступило 100 обращений и жалоб граждан по различным вопросам. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

По ее данным, по электронной почте поступило 15 сообщений, в письменном виде — 64, на «телефон доверия» — 15, через СМИ — 6. При этом половина обращений касалась неправомерных действий сотрудников налоговых органов, 9 — налогоплательщиков, допустивших нарушение налогового законодательства, 41 — других различных вопросов. При рассмотрении по 21 заявлению факты подтвердились, по 23 — нет. Еще пять на стадии рассмотрения.

«По итогам рассмотрения жалоб троих сотрудников уволили, один получил строгий выговор, пять — выговор. Шесть налоговиков получили замечания, строго предупреждены четыре сотрудника, одного перевели в другой отдел. По одному факту дело передали в прокуратуру», — говорится в сообщении.
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