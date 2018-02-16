Минфин уверяет, что Кыргызстан не получал грант от ТВЕА на модернизацию ТЭЦ

Министерство финансов уверяет, что Кыргызстан не получал грант от ТВЕА. О этом сегодня на заседании депутатской комиссии сообщил заместитель главы ведомства Мирлан Байгончоков.

Депутаты поинтересовались, сколько котлов демонтировано при модернизации и сколько получено кредитных и грантовых средств.

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Генеральный директор ОАО «Электрические станции» Узак Кадырбаев отметил, что демонтировано 8 котлов и 4 турбогенератора. Рабочими были только три котла. Остальные были сняты с эксплуатации. Старое оборудование демонтировали. Оно находится на складе металлолома.

Мирлан Байгончоков добавил, что китайский Эксимбанк предоставил кредит на 20 лет с 11-летним льготным периодом под 2 процента годовых. Грантовых средств нет.

Однако Узак Кадырбаев пояснил, что на $20,3 миллиона ТВЕА предоставила технику, оборудование и мебель.

В феврале 2014 года правительство, которое возглавлял Жанторо Сатыбалдиев, поручило Минфину выделить $386 миллионов на модернизацию ТЭЦ Бишкека. Соответствующее постановление подписал премьер-министр.

В целях реализации льготного покупательского кредита между правительством КР в лице Министерства финансов и Экспортно-импортным банком Китая для реализации проекта «Модернизация тепловой электроцентрали города Бишкека» Минфин должен предоставить ОАО «Электрические станции» заемные средства в $386 миллионов с заключением субсидиарного соглашения на следующих условиях:

— срок погашения заемных средств — 20 лет, в том числе с предоставлением льготного периода — 11 лет на основную сумму заемных средств, с последующим равномерным погашением основной суммы в течение девяти лет, следующих за льготным периодом;

— процентная ставка за пользование заемными средствами — 2 процента годовых, выплачиваемые по мере наступления срока платежа, начисляемые на фактически освоенную сумму;

— финансовые санкции за задержку платежа — 5 процентов годовых, начисляемые на сумму просроченного долга;

— периодичность погашения — два раза в год: 21 марта и 21 сентября;

— начало отсчета расчетов — с момента получения денежных средств;

— окончательная дата погашения обязательств по заемным средствам — 21 сентября 2034 года;

— комиссия за управление займом — 0,18 процента от основной суммы в виде единовременной выплаты.