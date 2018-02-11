Программу «Таза коом» обсудили на Всемирном саммите правительств в Дубае

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков выступил сегодня на VI Всемирном саммите правительств в городе Дубай.

В рамках панельной дискуссии «Подрыв» — вызовы и возможности» Сапар Исаков рассказал о реализации программмы «Таза коом» и о ее целях.

«У нашей страны нет больших ресурсов, нет нефти и газа. Наше главное богатство это люди. Из стран Центральной Азии мы первыми внедрили программу «Открытое правительство». Теперь запускаем цифровой Кыргызстан. То есть мы взяли курс на прозрачное общество без коррупции», — рассказал премьер-министр КР.

По мнению Сапара Исакова, несмотря на то, что еще не прошло и года с начала реализации, но уже очевидны первые результаты программы «Таза коом».

Участники дискуссии поинтересовались, как правительство КР намерено обеспечить безопасность индувидуальных данных в рамках «Таза коома».

«Для нас важно, чтобы правительство стало ближе к народу. Граждане должны доверять властям. Мы полностью обеспечим безопасность личных данных кыргызстанцев», — сказал Сапар Исаков.

Всемирный саммит правительств проходит под патронажем вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая Мухаммеда бин Рашида Аль Мактума.

В форуме принимают участие более 4 тысяч представителей бизнеса, деловых кругов, международных организаций и правительств.

VI Всемирный саммит проходит при поддержке Международного валютного фонда, Всемирного банка, Всемирного экономического форума и ВОЗ.