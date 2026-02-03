Касымалиев провел переговоры с шейхом Мансуром и предложил «безвиз» для КР

Председатель кабмина КР Адылбек Касымалиев на полях Всемирного правительственного саммита (World Governments Summit) встретился с вице-президентом ОАЭ, заместителем премьер-министра шейхом Мансуром бин Заедом Аль Нахайяном. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Фото кабмина

Адылбек Касымалиев отметил, что сотрудничество между Кыргызстаном и ОАЭ в последние годы последовательно укрепляется. С 2025 года в Бишкеке начало работу посольство Объединенных Арабских Эмиратов. По данным кабмина, товарооборот между странами в 2025 году составил около $150 миллионов.

«ОАЭ — один из ключевых торговых партнеров Кыргызстана в регионе Ближнего Востока. В текущем году мы планируем провести в Бишкеке третье заседание кыргызско-эмиратской межправительственной комиссии», — заявил Адылбек Касымалиев.

Он также предложил рассмотреть возможность введения безвизового режима для граждан КР, что, по его словам, упростит поездки кыргызстанцев, укрепит культурные и деловые связи.

Касымалиев пригласил эмиратскую сторону принять участие в инвестиционном форуме стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Центральной Азии, который пройдет в апреле 2026 года в Бишкеке. Кроме того, он предложил направить в Кыргызстан представителей крупных суверенных фондов ОАЭ для изучения национальных инвестпроектов.

Вице-президент ОАЭ шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян отметил приверженность своей страны углублению сотрудничества с Кыргызстаном и заинтересованность в развитии торгово-экономических и инвестиционных проектов.

Особое внимание на переговорах уделено вопросам повышения взаимного товарооборота, привлечения инвестиций и расширения совместных инициатив в приоритетных секторах экономики.