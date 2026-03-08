Атака на Иран. Президент ОАЭ заявил, что страна находится «в состоянии войны»

Объединенные Арабские Эмираты находятся «в состоянии войны» на фоне атак Ирана, но выйдут из этой ситуации сильнее, чем раньше, заявил президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, сообщает телеканал Abu Dhabi TV.

Фото СМИ. президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян

Он поблагодарил Вооруженные силы Эмиратов за их роль «во время этой войны» и похвалил силовые структуры за «почетную службу стране».

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян также высоко оценил вклад иностранных резидентов в ОАЭ.

«Мы находимся в состоянии войны, и я обещаю им, что мы выполним свой долг. Эта ситуация была навязана нам, и мы действуем, чтобы защитить себя, наши семьи и нашу страну», — подчеркнул он.

Глава ОАЭ навестил пятерых пострадавших в результате атак Тегерана — двух граждан ОАЭ, по одному — Индии, Судана и Ирана — и пояснил, что раненые являются «нашей ответственностью».

«ОАЭ — привлекательная, красивая и образцовая страна, но не дайте себя обмануть. У ОАЭ — толстая кожа и горькая плоть — нас не поглотить», — подчеркнул президент.

Напомним, с 28 февраля США и Израиль проводят операцию «Рык льва», направленную против Ирана. Тегеран в ответ начал бомбить прежде всего территории соседних стран, на которых расположены авиабазы Соединенных Штатов.