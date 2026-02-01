19:25
Власть

Глава кабинета министров Кыргызстана посетит Объединенные Арабские Эмираты

Председатель кабинета министров Кыргызстана посетит Объединенные Арабские Эмираты с рабочим визитом.

По данным пресс-службы кабмина, Адылбек Касымалиев примет участие во Всемирном правительственном саммите по приглашению вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя эмирата Дубай шейхаМохаммеда бин Рашида Аль Мактума.

Он также проведет переговоры с высшим руководством Эмиратов, руководителями ряда министерств и суверенных фондов.

Планируется подписание двусторонних документов и проведение сайд-ивента «Модель экономического роста Кыргызстана «Снежный барс».
