Атака на Иран. Садыр Жапаров выразил искреннюю солидарность с народом ОАЭ

16 марта министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев провел телефонный разговор с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой бин Заедом Аль Нахайяном. Об этом сообщает МИД КР.

В ходе беседы Жээнбек Кулубаев подчеркнул необходимость сохранения стабильности и безопасности в регионе, выразив от имени президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова искреннюю солидарность с народом ОАЭ.

«Стороны выразили надежду на скорейшее снижение напряженности в регионе, возобновление дипломатического диалога и принятие конкретных конструктивных шагов для укрепления мира и стабильности», — говорится в сообщении.