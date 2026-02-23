Проект «Ала-Тоо Резорт» заинтересовал члена правящей семьи ОАЭ шейха Мансура бин Зайд Аль Нахайяна. Представители его офиса и руководство ОАО «Ала-Тоо Резорт» провели переговоры в онлайн-формате, сообщили в компании.

Стороны обсудили инвестиционные перспективы строительства всесезонного горнолыжного кластера в Кыргызстане. В переговорах принял участие заместитель руководителя администрации президента Азамат Кадыралиев.

Председатель правления ОАО «Ала-Тоо Резорт» Жаркынбек Максутов представил концепцию проекта. Основной акцент сделан на выгодное географическое расположение будущего комплекса и его потенциал для развития международного туризма.

По итогам обсуждения инвесторы выразили намерение в ближайшее время подготовить и направить свои инвестиционные предложения.

Кластер «Ала-Тоо Резорт» ранее объявлен проектом государственного значения. Для его реализации правительство выделило земли в Иссык-Кульской области и обеспечило налоговые преференции.

Шейх Мансур бин Зайд Аль Нахайян — один из влиятельных политиков ОАЭ, член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби. Занимает пост вице-президента Объединенных Арабских Эмиратов и является заместителем премьер-министра и министром по делам администрации президента ОАЭ.