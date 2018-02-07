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Власть

Президент призвал не политизировать вопрос разработки недр в Кыргызстане

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков призвал не политизировать вопрос разработки недр. Об этом он заявил сегодня на встрече с председателем Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Уланбеком Рыскуловым.

Отмечено, что на встрече обсудили текущую ситуацию в промышленности и энергетике страны и перспективы их развития.

«Горнодобывающая отрасль является одним из главных бюджетообразующих секторов экономики страны и обеспечивает население рабочими местами. Средства, поступающие от отрасли, идут на финансирование социального сектора, развитие местных сообществ», — подчеркнул президент.

Политизация вопросов, связанных с деятельностью горнодобывающих компаний, абсолютно недопустима.

Сооронбай Жээнбеков
Президент отметил важность разъяснительной работы среди населения и обеспечения прозрачности проведения конкурсов и аукционов на право пользования недрами. Он уверен, что так можно избежать недовольства на местах. Глава государства отметил важность создания благоприятных условий для инвесторов и четкого мониторинга исполнения ими обязательств.

«Соблюдает горнодобывающая компания нормы экологической безопасности или нет, могут с точностью определить только эксперты. Если будет доказано, что деятельность горнодобывающей компании не отвечает требованиям законодательства и наносит вред экологии, то такие проекты не должны реализовываться в стране. Национальные богатства Кыргызстана должны использоваться в интересах страны с соблюдением всех экологических норм», — заключил Сооронбай Жээнбеков.
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