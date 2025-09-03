Объявлен аукцион на лицензию с правом пользования недрами на участке Кыркын

Кыргызская геологическая служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора проводит аукцион на получение лицензии на право пользования недрами, расположенными на участке Кыркын в Иссык-Кульском районе.

Объект включает месторождения глины, базальта и известняка и предполагает геологоразведочные работы.

Слои породы находятся в 26 километрах к северо-западу от поселка Тору-Айгыр, вблизи железнодорожной станции в Балыкчи.

Стартовая цена лота составляет $3 тысячи 227.

Аукцион пройдет 17 октября 2025 года. Желающим принять участие необходимо подать документы не позднее 13 октября.