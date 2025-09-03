08:43
USD 87.38
EUR 101.75
RUB 1.08
Общество

Объявлен аукцион на лицензию с правом пользования недрами на участке Кыркын

Кыргызская геологическая служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора проводит аукцион на получение лицензии на право пользования недрами, расположенными на участке Кыркын в Иссык-Кульском районе.

Объект включает месторождения глины, базальта и известняка и предполагает геологоразведочные работы.

Слои породы находятся в 26 километрах к северо-западу от поселка Тору-Айгыр, вблизи железнодорожной станции в Балыкчи.  

Стартовая цена лота составляет $3 тысячи 227.

Аукцион пройдет 17 октября 2025 года. Желающим принять участие необходимо подать документы не позднее 13 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341955/
просмотров: 127
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия Бишкека выставляет на аукцион муниципальное имущество
Несуществующая лицензия. Минэкономики предупреждает о новом виде мошенничества
Горнолыжный кластер «Ала-Тоо Резорт». Еще три участка проданы на аукционе
Самый большой найденный на Земле камень с Марса продали за $4,3 миллиона
Горнолыжный кластер «Ала-Тоо Резорт». На аукционе продано еще четыре лота
Фотографию Мэрилин Монро на паспорт продали на аукционе за $21 тысячу
«Ала-Тоо Резорт»: Инвесторы проявляют интерес к аукциону
Как выбирали место под горный кластер «Ала-Тоо Резорт», рассказал чиновник
В КР введен запрет на выдачу лицензий на обучение для получения медобразования
В Министерстве юстиции Кыргызстана зарегистрировали «Мурас Банк»
Популярные новости
Будьте осторожны! В&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области ожидается сильный ветер Будьте осторожны! В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер
Переход на&nbsp;12-летку. А&nbsp;сколько детей у&nbsp;вас в&nbsp;классе? Опрос Переход на 12-летку. А сколько детей у вас в классе? Опрос
В&nbsp;южной части Бишкека произошла авария. Временно отключена подача воды В южной части Бишкека произошла авария. Временно отключена подача воды
Как правильно оформить трудовой договор и&nbsp;что нужно знать об&nbsp;испытательном сроке Как правильно оформить трудовой договор и что нужно знать об испытательном сроке
Бизнес
С&nbsp;1&nbsp;сентября штраф за&nbsp;отсутствие ОСАГО&nbsp;&mdash; как оплатить онлайн с&nbsp;кешбэком С 1 сентября штраф за отсутствие ОСАГО — как оплатить онлайн с кешбэком
Акция от&nbsp;Bakai Bank: бонусы для пенсионеров Акция от Bakai Bank: бонусы для пенсионеров
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает детскую карту Optima Gold «Оптима Банк» запускает детскую карту Optima Gold
KICB объявляет о&nbsp;старте акции на&nbsp;миллион сомов KICB объявляет о старте акции на миллион сомов
3 сентября, среда
08:29
Объявлен аукцион на лицензию с правом пользования недрами на участке Кыркын Объявлен аукцион на лицензию с правом пользования недра...
08:22
В Кыргызстане упрощают процедуру лицензирования частных школ
08:17
Безопасность детей. «Тревожные кнопки» установлены во всех школах Бишкека
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
2 сентября, вторник
23:38
Музыка, подарки, темы. Мессенджер Telegram представил масштабное обновление
23:17
Жерар Депардье снова предстанет перед судом по делу об изнасиловании
22:43
Disney раскрыла название и дату премьеры нового «Ледникового периода»
22:21
Увольнение сотрудника, видеокамеры на зданиях. В мэрии Бишкека прошла коллегия
22:00
Как правильно оформить трудовой договор и что нужно знать об испытательном сроке