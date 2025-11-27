19:46
USD 87.45
EUR 101.38
RUB 1.12
Власть

Ташиев: Недра Долпрана стоят $10 миллиардов, но государство не получило ни сома

Фото из интернета. Камчыбек Ташиев

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что стоимость недр на месторождении Долпран в Кеминском районе достигает около $10 миллиардов. При этом, по его словам, государство бесплатно предоставило компании пять лицензий на разработку, но она не приступила к освоению участка и продала разрешения за $32 миллиона.

«Это 3 миллиарда сомов! А стоимость недр — около $10 миллиардов! Но ни одного процента доли у государства нет, ни одного сома не поступило. Зато земли и горы разрушили. Говорят: «Мы же налоги платим», а они и обязаны их платить! Месторождения должны работать на народ», — подчеркнул Камчыбек Ташиев.

Он напомнил, что сейчас по факту получения лицензий и разработке месторождения ведется расследование, задержан гендиректор фирмы.

Читайте по теме
ГКНБ задержал гражданина Китая — директора золоторудного месторождения

По словам главы ГКНБ, подобные ситуации происходят во многих регионах.

В качестве примера он привел Талас, где стоимость недр также превышает $10 миллиардов. «Ни одного процента доли нет у государства! Атамбаев выдал! И они кичатся тем, что налоги платят. Так даже врачи налоги платят, и что?» — сказал Камчыбек Ташиев.

Он добавил, что в 2025 году государство аннулировало 200 лицензий, а за нарушения экологических требований наложены штрафы на $100 миллионов.

«Мы не должны позволить разрушать наши земли. Даже если сейчас месторождения не будут разработаны, они могут остаться будущим поколениям. К незаконной выдаче лицензий отношение имеют ОПГ, чиновники местного и государственного уровней, инвесторы. Взял лицензию — разрабатывай, разрабатываешь — плати государству, а нет — заберем лицензию, не позволим продать кому-то еще», — резюмировал председатель спецслужб. 

Напомним, ранее ГКНБ задержал генерального директора ОсОО «Кемин Ресурс Групп» — гражданина КНР Т.Д. Комиссия Минприроды и МЧС выявила на месторождении Долпран разрушение земли на площади свыше 14 тысяч квадратных метров, несоответствие проекту и многочисленные нарушения промышленной безопасности. Экологии причинен ущерб в особо крупном размере. Решением Октябрьского районного суда Бишкека руководитель компании водворен в СИЗО ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/352546/
просмотров: 465
Версия для печати
Материалы по теме
Ташиев о новых проектах: платная дорога в Кемине и солнечные станции в селах
Веерных отключений не будет. Майнинг-фермы приостановят до апреля — Ташиев
Скачки закончились арестом: в Манасе задержали пятерых участников аламан улака
В Нарыне после реконструкции открыт обновленный автовокзал
Глава ГКНБ подарил квартиру заслуженному артисту КР Хабибилле Азиреткулову
Мэр Манаса поблагодарил Ташиева за то, что тот «отлупил» его и спикера горкенеша
В Сокулукском районе завершена реконструкция центрального стадиона
Камчыбек Ташиев на встрече РАТС ШОС: КР ведет решительную борьбу с терроризмом
Объявлен аукцион на лицензию с правом пользования недрами на участке Кыркын
В Джалал-Абаде для президента Садыра Жапарова испекли огромный торт
Популярные новости
Президент России Владимир Путин с&nbsp;госвизитом прибыл в&nbsp;Бишкек Президент России Владимир Путин с госвизитом прибыл в Бишкек
Садыр Жапаров вводит новую должность для усиления борьбы с&nbsp;коррупцией в&nbsp;КР Садыр Жапаров вводит новую должность для усиления борьбы с коррупцией в КР
Криминальная система в&nbsp;тюрьмах Кыргызстана рухнула&nbsp;&mdash; Дайырбек Орунбеков Криминальная система в тюрьмах Кыргызстана рухнула — Дайырбек Орунбеков
Визит Владимира Путина. В&nbsp;делегации Абрамович, Бажаев, Фрадков и&nbsp;министры Визит Владимира Путина. В делегации Абрамович, Бажаев, Фрадков и министры
Бизнес
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: бесплатная доставка, скидки и&nbsp;розыгрыш квартиры «Зеленая пятница» в MMarket: бесплатная доставка, скидки и розыгрыш квартиры
MEGA запускает серию эксклюзивных акций к&nbsp;Black Friday MEGA запускает серию эксклюзивных акций к Black Friday
&laquo;Ариус КейДжи&raquo;: рост, качество и&nbsp;лидерство в&nbsp;строительной отрасли Кыргызстана «Ариус КейДжи»: рост, качество и лидерство в строительной отрасли Кыргызстана
Волонтеры KOICA завершили третий этап проекта в&nbsp;Чуйской области Волонтеры KOICA завершили третий этап проекта в Чуйской области
27 ноября, четверг
19:41
Экологи показали животных, которые попали в фотоловушки в Нарынском заповеднике Экологи показали животных, которые попали в фотоловушки...
19:29
Адылбек Касымалиев посетит Берлин с рабочим визитом
19:26
Выборы в ЖК. ЦИК оштрафовала кандидатов за нарушение правил агитации
19:26
В Кыргызстане оценят качество дошкольного образования
19:20
Ташиев о новых проектах: платная дорога в Кемине и солнечные станции в селах