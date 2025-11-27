Ташиев: Недра Долпрана стоят $10 миллиардов, но государство не получило ни сома

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что стоимость недр на месторождении Долпран в Кеминском районе достигает около $10 миллиардов. При этом, по его словам, государство бесплатно предоставило компании пять лицензий на разработку, но она не приступила к освоению участка и продала разрешения за $32 миллиона.

«Это 3 миллиарда сомов! А стоимость недр — около $10 миллиардов! Но ни одного процента доли у государства нет, ни одного сома не поступило. Зато земли и горы разрушили. Говорят: «Мы же налоги платим», а они и обязаны их платить! Месторождения должны работать на народ», — подчеркнул Камчыбек Ташиев.

Он напомнил, что сейчас по факту получения лицензий и разработке месторождения ведется расследование, задержан гендиректор фирмы.

Читайте по теме ГКНБ задержал гражданина Китая — директора золоторудного месторождения

По словам главы ГКНБ, подобные ситуации происходят во многих регионах.

В качестве примера он привел Талас, где стоимость недр также превышает $10 миллиардов. «Ни одного процента доли нет у государства! Атамбаев выдал! И они кичатся тем, что налоги платят. Так даже врачи налоги платят, и что?» — сказал Камчыбек Ташиев.

Он добавил, что в 2025 году государство аннулировало 200 лицензий, а за нарушения экологических требований наложены штрафы на $100 миллионов.

«Мы не должны позволить разрушать наши земли. Даже если сейчас месторождения не будут разработаны, они могут остаться будущим поколениям. К незаконной выдаче лицензий отношение имеют ОПГ, чиновники местного и государственного уровней, инвесторы. Взял лицензию — разрабатывай, разрабатываешь — плати государству, а нет — заберем лицензию, не позволим продать кому-то еще», — резюмировал председатель спецслужб.

Напомним, ранее ГКНБ задержал генерального директора ОсОО «Кемин Ресурс Групп» — гражданина КНР Т.Д. Комиссия Минприроды и МЧС выявила на месторождении Долпран разрушение земли на площади свыше 14 тысяч квадратных метров, несоответствие проекту и многочисленные нарушения промышленной безопасности. Экологии причинен ущерб в особо крупном размере. Решением Октябрьского районного суда Бишкека руководитель компании водворен в СИЗО ГКНБ.