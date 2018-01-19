10:18
+1
USD 69.44
EUR 84.74
RUB 1.22
Власть

Владимир Путин нырнул в ледяную прорубь в крещенскую ночь

Фото РИА «Новости». Владимир Путин в Тверской области

Президент России Владимир Путин принял участие в рождественских купаниях. Он окунулся в прорубь неподалеку от мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь (Тверская область). Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«По случаю праздника Крещения Господня Владимир Путин побывал на части литургии, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер», — сказал он.

По словам Дмитрия Пескова, в этом году традиционных крещенских морозов в центральной России не наблюдается, поэтому «температура в районе озера ночью не опускалась ниже шести-семи градусов ниже нуля».

Пресс-секретарь рассказал, что для Владимира Путина это не первый опыт крещенских купаний. «Президент уже на протяжении ряда лет окунается в прорубь», — отметил он.
Ссылка:
просмотров: 880
Версия для печати
Материалы по теме
Чего больше всего не любит Владимир Путин. Признание его пресс-секретаря
Сооронбай Жээнбеков: Знаю не понаслышке возможности и потребности регионов
В Кыргызстане за годы независимости в два раза сократился уровень бедности
Президент встретился с детьми, потерявшими родных при крушении «Боинга»
Дональд Трамп непристойно отозвался о странах Третьего мира
Президент встретился с жителями района, где стартовала его предвыборная кампания
В Кыргызстане 2018-й объявлен Годом развития регионов
Сооронбай Жээнбеков рассказал о недостатках избирательной системы Кыргызстана
В Кыргызстане проведут ревизию принятых Советом безопасности решений
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков рассказал о планах на 2018 год
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане депутаты требуют ввести ограничения на&nbsp;сообщения в&nbsp;соцсетях В Кыргызстане депутаты требуют ввести ограничения на сообщения в соцсетях
Почти миллиард сомов потратили в&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;год на&nbsp;служебные автомобили Почти миллиард сомов потратили в Кыргызстане за год на служебные автомобили
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;8-12 января Кыргызстан: кадровые перестановки за 8-12 января
Кого из&nbsp;депутатов Жогорку Кенеша обвиняют в&nbsp;коррупции Кого из депутатов Жогорку Кенеша обвиняют в коррупции
Бизнес
Не&nbsp;пропустите! Акции и&nbsp;бонусы в&nbsp;магазинах O!Store Не пропустите! Акции и бонусы в магазинах O!Store
MegaCom получил лицензию на&nbsp;первом частотном аукционе ГАС MegaCom получил лицензию на первом частотном аукционе ГАС
MegaPay: Измени жизнь к&nbsp;лучшему MegaPay: Измени жизнь к лучшему
MegaCom запустил 4G-роуминг в&nbsp;новых сетях MegaCom запустил 4G-роуминг в новых сетях