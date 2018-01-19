Владимир Путин нырнул в ледяную прорубь в крещенскую ночь

Президент России Владимир Путин принял участие в рождественских купаниях. Он окунулся в прорубь неподалеку от мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь (Тверская область). Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«По случаю праздника Крещения Господня Владимир Путин побывал на части литургии, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер», — сказал он.

По словам Дмитрия Пескова, в этом году традиционных крещенских морозов в центральной России не наблюдается, поэтому «температура в районе озера ночью не опускалась ниже шести-семи градусов ниже нуля».

Пресс-секретарь рассказал, что для Владимира Путина это не первый опыт крещенских купаний. «Президент уже на протяжении ряда лет окунается в прорубь», — отметил он.