Посол Кыргызстана в Южной Корее поменял фамилию и объяснил, почему

Надо пересмотреть правила написания имени и фамилии граждан Кыргызстана. Так считает Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Корее Кылычбек Султан. Об этом он заявил ИА «24.kg».

По его признанию, два года назад он сам официально изменил свою фамилию. Теперь во всех официальных документах он не Кылычбек Султанов, как прежде, а Кылычбек Султан.

«Правильнее будет говорить о том, что я не изменил свою фамилию, а исправил ее, потому что в кыргызском языковом сегменте нет окончаний в фамилиях, как -ов или -ова. Два года назад я убрал из своей фамилии окончание -ов, так как считаю это правильным», — объяснил дипломат.