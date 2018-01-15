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Власть

Криминал разгулялся. Обеспечить безопасность граждан потребовал премьер-министр

Премьер-министр Сапар Исаков провел рабочее совещание по обсуждению текущей криминогенной ситуации в стране. Глава правительства отметил, что данный вопрос вызывает немалую озабоченность среди населения, в связи с чем соответствующими государственными органами должна быть обеспечена надлежащая безопасность граждан страны. 
 
Министр внутренних дел Улан Исраилов сообщил, что на сегодня основной упор в работе органов внутренних дел направлен на повышение качества расследования преступлений, недопущения их укрытия, а также пресечение и предупреждение правонарушений.
 
По его словам, общая раскрываемость по всем видам преступлений улучшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Улан Исраилов заверяет, что особое внимание личным составом органов внутренних дел уделяется раскрытию резонансных, тяжких и особо тяжких преступлений.
 

По данным МВД, основная нагрузка по преступлениям приходится на город Бишкек и Чуйскую область.

 
Председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Нурбек Абасканов проинформировал, что в рамках реализации правительственной программы «Жаны доорго кырк кадам» и национального проекта «Таза коом» сейчас ведутся работы по внедрению автоматизированной информационной системы «Электронная книга учета преступлений». Завершение работ по реализации проекта планируется к концу первого квартала 2018 года.
 
Глава правительства особо подчеркнул, что внедрение единой базы данных учета преступлений позволит значительно облегчить и повысить прозрачность работы органов внутренних дел.
 
Премьер-министр также отметил, что реализация проекта «Умный город» также будет способствовать повышению раскрываемости преступлений в стране.
 
Сапар Исаков поручил МВД продолжить активную работу по улучшению криминогенной ситуации в стране, в том числе по борьбе с организованной преступностью и усилению профилактических мероприятий среди несовершеннолетних. 
 
 
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