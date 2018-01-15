Когда Омурбека Бабанова лишат депутатского мандата, в ЦИК не знают

В ЦИК Кыргызстана до сих пор не поступило заявление от депутата Жогорку Кенеша Омурбека Бабанова. Об этом ИА «24.kg» сообщил заместитель председателя комиссии Абдыжапар Бекматов.

Ранее бывший кандидат в президенты, депутат парламента Омурбек Бабанов заявил об уходе из большой политики и сложении полномочий народного избранника. Абдыжапар Бекматов пояснил, что Омурбека Бабанова лишат мандата только на основании заявления.

«Принимать же решение после его публичного выступления о том, что он складывает депутатские полномочия, ЦИК не может. Это не документ. Тем более что заявление появилось в соцсетях», — подчеркнул Абдыжапар Бекматов.

Представление о досрочном лишении Омурбека Бабанова мандата может направить и парламент. Согласно регламенту, депутат покидает Жогорку Кенеш, если пропустил более 30 рабочих дней без уважительной причины. Омурбек Бабанов покинул страну сразу после президентских выборов, прошедших 15 октября 2017 года.