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Власть

В Узбекистане хотят переодеть депутатов в национальную одежду

В Узбекистане хотят обязать депутатов носить национальную одежду. С таким предложением выступил доцент Национального университета РУз, заместитель директора Центра инновационных технологий Мирякуб Хайдаров, сообщило радио «Озодлик».

Мирякуб Хайдаров предлагает запретить депутатам Олий Мажлиса носить европейскую одежду. По его мнению, узбеки должны вернуться к национальным ценностям и традициям. Первыми начать это должны депутаты, надевая на работу национальную одежду. К примеру, летом в шелковых чапанах, а зимой — в шерстяных или бархатных чепкенях.

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«Представительным органам лучше быть в традиционной одежде регионов, которые они представляют. Естественно, ферганцы будут отличаться от сурхандарьинцев, а те от хорезмийцев. Если бы было принято положение, обязывающее депутатов являться на заседания в специально утвержденной одинаковой национальной одежде, вид Олий Мажлиса преобразился бы», — заявил Мирякуб Хайдаров.

Как сообщил «Озодлик», в узбекском парламенте присутствуют представители разных национальностей. Мирякуб Хайдаров считает: они сами должны решить, что носить.

Ученый также предлагает ввести национальные элементы, передающие национальный дух, в единую школьную форму Узбекистана.

В Кыргызстане депутат парламента разработал законопроект, который должен обязать президента, торага Жогорку Кенеша, вице-спикеров, депутатов, премьер-министра, глав министерств и членов официальных делегаций носить ак-калпак во время официальных приемов и визитов в зарубежные страны. 
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