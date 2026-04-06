Экономика

Бизнесмены Кыргызстана посетили Ташкент для налаживания новых деловых контактов

Кыргызстанские бизнесмены посетили Ташкент для налаживания новых деловых контактов и развития экспортного потенциала. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов КР.

Фото пресс-службы Министерства финансов КР

По ее данным, мероприятие было организовано Торговым представительством КР совместно с региональными бизнес-ассоциациями.

Программа включала участие в юбилейной международной выставке UzFood 2026, предприниматели также провели серию B2B-встреч и ознакомились с работой узбекистанских предприятий, в том числе завода по производству алюминиевых банок East CAN Solutions и кондитерской фабрики ISKO.

Одним из результатов бизнес-миссии стало подписание меморандума о сотрудничестве.  
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/369004/
