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Власть

В ожидании повышения. Зарплата тренеров увеличится с 1 января 2019 года

Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Кыргызстана (НОК) Канат Аманкулов пообещал, что с 1 января 2019 года на 50 процентов будет увеличена зарплата тренерско-преподавательского состава. Об этом он сообщил сегодня депутатам парламента. 

Чиновник отметил, что в случае принятия законопроекта НОК внесет в правительство предложение об увеличении зарплат тренерам.  По его словам, предполагается увеличение и размера стипендии для ведущих атлетов.

С 1 января 2019 года на 20 процентов будет увеличена заработная плата административного состава.

Депутаты в третьем чтении сегодня рассматривают законопроект о физической культуре и спорте. 
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