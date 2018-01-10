В ожидании повышения. Зарплата тренеров увеличится с 1 января 2019 года

Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Кыргызстана (НОК) Канат Аманкулов пообещал, что с 1 января 2019 года на 50 процентов будет увеличена зарплата тренерско-преподавательского состава. Об этом он сообщил сегодня депутатам парламента.

Чиновник отметил, что в случае принятия законопроекта НОК внесет в правительство предложение об увеличении зарплат тренерам. По его словам, предполагается увеличение и размера стипендии для ведущих атлетов.

С 1 января 2019 года на 20 процентов будет увеличена заработная плата административного состава.

Депутаты в третьем чтении сегодня рассматривают законопроект о физической культуре и спорте.