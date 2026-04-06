Спорт

Кыргызстанец Мунарбек Сейитбек уулу выиграл турнир в Стамбуле

Член национальной сборной Кыргызстана по боксу Мунарбек Сейитбек уулу стал победителем международного турнира Ahmet Cömert Bosphorus International Boxing Tournament в Турции. Об этом сообщили организаторы соревнований.

Фото из интернета. Мунарбек Сейитбек уулу выиграл турнир в Стамбуле

Турнир прошел с 29 марта по 5 апреля в Стамбуле. Кыргызстанец выступал в весовой категории до 60 килограммов и уверенно прошел все этапы.

В стартовом поединке он победил представителя Узбекистана Тилава Супонова, затем в четвертьфинале одолел австралийца Дарси Омаллея. В полуфинале Мунарбек Сейитбек уулу выиграл у немецкого боксера Дениса Бриля со счетом 5:0.

В финале кыргызстанец встретился с представителем Украины Иваном Завадским и одержал победу со счетом 5:0 единогласным решением судей.
