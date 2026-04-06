Глава кабмина КР поздравил спортсменов с профессиональным праздником

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев поздравил работников физической культуры и спорта Кыргызстана с профессиональным праздником.

В поздравлении он отметил, что спорт и физическая культура являются основой здоровья нации и важным фактором развития экономики и международного имиджа страны.

Фото кабмина

По словам главы кабмина, в последние годы в республике активно развивается спортивная инфраструктура: строятся и реконструируются стадионы, создаются современные условия для подготовки специалистов.

Он подчеркнул: растет число граждан, ведущих здоровый образ жизни, и выразил уверенность, что в будущем средняя продолжительность жизни в стране может достичь 80 лет.

Адылбек Касымалиев также отметил успехи кыргызстанских спортсменов на международной арене, в том числе призеров Олимпийских игр Айсулуу Тыныбековой, Акжола Махмудова и Мээрим Жуманазаровой.

Отдельно он подчеркнул значение Всемирных игр кочевников как площадки для продвижения национальных видов спорта и культурного наследия КР.

В завершение председатель кабинета министров пожелал спортсменам, тренерам и ветеранам крепкого здоровья и новых побед.