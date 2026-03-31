Власть

Глава НОК Кыргызстана Умбеталы Кыдыралиев подал в отставку

Президент Национального олимпийского комитета Кыргызстана Умбеталы Кыдыралиев подал в отставку. Об этом он заявил на заседании исполнительного комитета НОК, состоявшемся накануне, сообщили источники.

Фото из интернета

По их данным, выборы нового главы организации пройдут в рамках генеральной ассамблеи, запланированной на 29 апреля. Имена кандидатов пока не разглашаются — предварительно они станут известны после очередного собрания, назначенного на 11 апреля.

Напомним, Умбеталы Кыдыралиев избран президентом НОК в конце 2024 года. Он сменил на этом посту Садыра Мамытова, который, в свою очередь, возглавил комитет после Шаршенбека Абдыкеримова.

Умбеталы Кыдыралиев также является президентом Федерации бокса КР, ранее возглавлял компанию «Кыргызалтын» и в настоящее время является депутатом Жогорку Кенеша. По данным источников, он также близкий друг экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.
Материалы по теме
Тай-Мурас Ташиев: «Томми Молл» не переходил нашей семье
Шаирбека Ташиева вновь вызвали на допрос в МВД — источники
Глава ГНС объяснил, почему «Кыргызнефтегаз» не проверяли при Ташиеве
Тай-Мурас Ташиев вызван на допрос — источники
После допроса и лишения мандата Ташиев выступил с обращением
Шаирбек Ташиев: Только 24 тысячи избирателей могут отозвать у меня мандат
Шаирбек Ташиев опроверг информацию о возбуждении дела и задержании
Президент: Разделения на «команду Жапарова» или на «команду Ташиева» нет
Стало известно, когда Камчыбек Ташиев вернется в страну
Отставка Камчыбека Ташиева. Чем он запомнился за пять лет на посту главы ГКНБ
