Глава НОК Кыргызстана Умбеталы Кыдыралиев подал в отставку

Президент Национального олимпийского комитета Кыргызстана Умбеталы Кыдыралиев подал в отставку. Об этом он заявил на заседании исполнительного комитета НОК, состоявшемся накануне, сообщили источники.

По их данным, выборы нового главы организации пройдут в рамках генеральной ассамблеи, запланированной на 29 апреля. Имена кандидатов пока не разглашаются — предварительно они станут известны после очередного собрания, назначенного на 11 апреля.

Напомним, Умбеталы Кыдыралиев избран президентом НОК в конце 2024 года. Он сменил на этом посту Садыра Мамытова, который, в свою очередь, возглавил комитет после Шаршенбека Абдыкеримова.

Умбеталы Кыдыралиев также является президентом Федерации бокса КР, ранее возглавлял компанию «Кыргызалтын» и в настоящее время является депутатом Жогорку Кенеша. По данным источников, он также близкий друг экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.