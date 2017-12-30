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Власть

Владимир Путин поздравил президента и народ Кыргызстана с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил Сооронбая Жээнбекова и народ Кыргызстана с Новым годом. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства. 

Глава РФ направил поздравительную телеграмму. В ней говорится. что уходящий год подтвердил прочность российско-кыргызского стратегического партнерства и союзничества. «Активно развивался политический диалог, реализовывались взаимовыгодные двусторонние проекты в различных сферах. Наши страны координировали усилия в решении актуальных вопросов региональной повестки дня», - отмечено в послании.

Рассчитываю, что мы продолжим совместную работу по расширению конструктивного сотрудничества между Россией и Кыргызстаном, интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, СНГ, ОДКБ и ШОС.

Владимир Путин
Президент России пожелал президенту Кыргызстана крепкого здоровья, счастья и благополучия, а дружественному народу - мира и процветания.
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