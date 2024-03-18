12:08
USD 89.51
EUR 97.41
RUB 0.98
Власть

Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,32 процента голосов

Владимир Путин лидирует на президентских выборах в России, набрав 87,32 процента голосов по итогам обработки 99,43 процента протоколов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные, опубликованные на официальном сайте ЦИК РФ.

На втором месте кандидат от КПРФ Николай Харитонов — 4,32 процента, на третьем кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков — 3,79 процента, на четвертом месте кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,19 процента.

Отметим, выборы президента России проходили с 15 по 17 марта.

В Кыргызстане для граждан РФ открыли четыре избирательных участка: в Бишкеке, Оше, Канте и Караколе.

В 2018 году на президентских выборах Владимир Путин победил, набрав 76,69 процента голосов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/289261/
просмотров: 376
Версия для печати
Материалы по теме
Президент России о ситуации вокруг Украины и борьбе с Западом. Главные заявления
Президент РФ поблагодарил Садыра Жапарова за внимание к развитию русского языка
Владимир Путин призвал США убедить Украину начать переговоры с Россией
Владимир Путин зарегистрирован кандидатом на президентских выборах
Устранить главу ЧВК «Вагнер» поручил секретарь Совбеза России — западные СМИ
Владимир Путин собирается провести неформальную встречу глав СНГ
Владимир Путин заявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента РФ
У Садыра Жапарова день рождения. Первым его поздравил Владимир Путин
Кыргызстан и саммиты. Чем запомнились визиты высоких гостей в страну
СНГ будет сотрудничать с БРИКС. Предложения Владимира Путина
Популярные новости
Закон об&nbsp;иноагентах. Жогорку Кенеш принял документ в&nbsp;третьем чтении Закон об иноагентах. Жогорку Кенеш принял документ в третьем чтении
Преподавателям КРСУ урезали зарплату. Депутат просит создать управсовет при вузе Преподавателям КРСУ урезали зарплату. Депутат просит создать управсовет при вузе
Садыр Жапаров прокомментировал слухи о&nbsp;возможных митингах в&nbsp;стране Садыр Жапаров прокомментировал слухи о возможных митингах в стране
Не&nbsp;забывать о&nbsp;законах. Камчыбек Ташиев вспомнил публикацию годичной давности Не забывать о законах. Камчыбек Ташиев вспомнил публикацию годичной давности
Бизнес
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
18 марта, понедельник
11:42
В городе Ош на берегу реки Ак-Бууры высадили 150 саженцев ивы В городе Ош на берегу реки Ак-Бууры высадили 150 саженц...
11:17
Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,32 процента голосов
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 18 марта
10:43
Спуск лавин. Движение на дороге Бишкек — Ош будет временно ограничено
10:28
За сутки в Кыргызстане произошло 11 пожаров