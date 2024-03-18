Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,32 процента голосов

Владимир Путин лидирует на президентских выборах в России, набрав 87,32 процента голосов по итогам обработки 99,43 процента протоколов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные, опубликованные на официальном сайте ЦИК РФ.

На втором месте кандидат от КПРФ Николай Харитонов — 4,32 процента, на третьем кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков — 3,79 процента, на четвертом месте кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,19 процента.

Отметим, выборы президента России проходили с 15 по 17 марта.

В Кыргызстане для граждан РФ открыли четыре избирательных участка: в Бишкеке, Оше, Канте и Караколе.

В 2018 году на президентских выборах Владимир Путин победил, набрав 76,69 процента голосов.