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Мы знаем, что теракт в «Крокусе» совершен руками радикальных исламистов — Путин

Президент России вчера на совещании по мерам, принимаемым после теракта, заявил, что те, кто стоит за нападением в концертном зале «Крокус Сити Холл», рассчитывали посеять панику и разлад в российском обществе, но встретили единение. Об этом сообщают СМИ.

«Те, кто планировал этот теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе, но встретили единение и решимость противостоять этому злу. Мы знаем, что теракт в «Крокусе» совершен руками радикальных исламистов... Сразу возникает вопрос: кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима», — заявил Владимир Путин.

Теракт в «Крокусе», по его словам, «вполне логично вписывается в акции устрашения, которые проводит Киев».

Лидер РФ добавил, что предстоит прояснить еще целый ряд вопросов, связанных с участием исламистов в теракте.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор. ФСБ сообщила, что в нападении на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье участвовали четыре человека — их задержали в Брянской области и этапировали в Москву.

По предварительным данным Следственного комитета РФ, погибло 139 человек.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289823/
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