Садыр Жапаров поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах

Состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана Садыра Жапарова с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров поздравил Владимира Путина «с убедительной победой на прошедших президентских выборах, отметив, что это является ярким свидетельством высокого признания и поддержки российским народом мудрой политики и самоотверженного труда по укреплению государственного суверенитета, повышению благосостояния населения, проведению самостоятельной, независимой и открытой внешней политики Российского государства».

Глава КР убежден, что совместные усилия по дальнейшему укреплению отношений союзничества и стратегического партнерства между Кыргызстаном и Россией и впредь будут способствовать развитию всего комплекса межгосударственного взаимодействия в приоритетных сферах.

Лидеры стран обсудили также актуальные вопросы кыргызско-российского двустороннего и многостороннего сотрудничества, взаимодействие стран в рамках интеграционных объединений, а также предстоящее в мае текущего года юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета в Москве, в котором примет участие Садыр Жапаров.