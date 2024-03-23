Теракт в «Крокус Сити Холле». Владимир Путин выступил с обращением

Президент России выступил с телеобращением в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».
«Выражаю искренние соболезнования тем, кто потерял родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна. 24 марта объявляю днем общенационального траура», — сказал Владимир Путин.
Главное из сказанного российским лидером:
— Мы установим и покараем каждого, кто стоял за этим преступлением.
— Преступники в «Крокус Сити Холле» хладнокровно шли убивать и расстреливать людей.
— Все четверо непосредственных исполнителей теракта в «Крокусе» задержаны.
— Благодарю медиков и простых граждан за помощь пострадавшим в теракте.
— В Москве и других регионах введены дополнительные антитеррористические меры.
— Спецслужбы РФ работают над выявлением пособников террористов.
— Главное — не дать тем, кто стоит за бойней в «Крокусе», совершить новые преступления.
— Никому не удастся посеять рознь, панику и разлад в нашем обществе.
Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, трое неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор.
Минздрав Московской области сообщил, что в ходе теракта погибло трое детей. Всего, по данным Следственного комитета России, число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 115 человек. Поисковые работы продолжаются.
Ранее также сообщалось, что в теракте могли пострадать двое граждан Кыргызстана. По итогам проделанной работы МИДа и посольства КР в Москве информация о пострадавших соотечественниках не подтвердилась. Внешнеполитическое ведомство продолжает уточнять информацию о гражданах КР, возможно пострадавших в ходе трагических событий в «Крокус Сити Холле».