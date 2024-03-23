Теракт в «Крокус Сити Холле». Владимир Путин выступил с обращением

Президент России выступил с телеобращением в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

«Выражаю искренние соболезнования тем, кто потерял родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна. 24 марта объявляю днем общенационального траура», — сказал Владимир Путин.

Главное из сказанного российским лидером:

— Мы установим и покараем каждого, кто стоял за этим преступлением.

— Преступники в «Крокус Сити Холле» хладнокровно шли убивать и расстреливать людей.

— Все четверо непосредственных исполнителей теракта в «Крокусе» задержаны.

— Благодарю медиков и простых граждан за помощь пострадавшим в теракте.

— В Москве и других регионах введены дополнительные антитеррористические меры.

— Спецслужбы РФ работают над выявлением пособников террористов.

— Главное — не дать тем, кто стоит за бойней в «Крокусе», совершить новые преступления.

— Никому не удастся посеять рознь, панику и разлад в нашем обществе.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, трое неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор.