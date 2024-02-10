Год Дракона. Семь интересных фактов о мифическом существе и восточном календаре

Сегодня, 10 февраля, наступил новый, 4721 год, по восточному календарю. По традиции это происходит во второе новолуние после зимнего солнцестояния. В Поднебесной праздник также называют Чуньцзэ (Праздником Весны) и отмечают его обычно 15 дней.

1 Откуда идет счет Откуда идет счет

Хотя Китай официально перешел на григорианскую систему исчисления времени, лунный календарь не потерял значения для жителей Поднебесной.

По китайской традиции годы отсчитывают от начала правления Хуан-Ди, легендарного основателя даосизма и первого китайского императора, — с 2698 года до нашей эры.

До сих пор сохранился мавзолей Хуан-Ди — место, где похоронен легендарный Желтый император. Он расположен в провинции Шэньси и состоит из двух частей — Храма Хуан-Ди и зала мавзолея.

2 Почему китайский Новый год называют Лунным? Почему китайский Новый год называют Лунным?

Китайский Новый год часто неофициально называют «Лунным новым годом», поскольку он является производным элементом лунно-солнечного китайского календаря, а его точная дата определяется на основе лунных фаз.

В основе лунно-солнечного календаря периодичность видимых движений Луны и Солнца. Месяц начинается в день новолуния и состоит в среднем из 28 дней.

Обычный китайский год состоит из 12 месяцев, но примерно каждый третий год появляется 13-й, чтобы сохранить привязку к временам года и солнцестояниям.

Китайский календарь имеет шестидесятилетний цикл. В основе 12-летнего цикла лежит обращение Юпитера вокруг Солнца. Один оборот Юпитер совершает за 12 лет. 60 лет — наименьшее время, когда Юпитер (основа 12-летнего календаря) и вторая основная планета — Сатурн (период прохождения эклиптики — 30 лет) делают целое число оборотов по зодиаку. За 60 лет Сатурн совершает 2 оборота, а Юпитер — 5.

Число 5 является символом пяти элементов природы: Дерево, Огонь, Земля, Металл и Вода. Они возникают в результате различных вариантов взаимодействия женского и мужского начал — Инь и Ян.

Каждая стихия «правит» два года. И каждое животное китайского календаря за 60 лет встречается с каждой стихией по разу, что и является полным циклом.

3 Единственный вымышленный Единственный вымышленный

Каждому году из 12-летнего календаря присвоено название животных: крыса, бык, тигр, кролик, дракон, змея, лошадь, овца, обезьяна, петух, собака и свинья. Из них только дракон — вымышленный персонаж.

Почему именно эти 12 животных заслужили честь стать покровителями года — до сих пор загадка. До нашего времени дошли только легенды.

По одной из них Нефритовый император устроил забег среди животных, чтобы определить порядок. Сначала Дракон лидировал, но, когда был близок к финишу, увидел засушливую деревню. Так как он мог влиять на погоду и вызвать дождь, то решил помочь людям.

Следующей на пути попалась деревня, которой, наоборот, грозило наводнение. Дракон вновь не смог пролететь мимо. Когда он вернулся к забегу, то увидел Кролика, которого преследовал Волк. Он пропустил маленького зверька перед собой, чтобы спасти. Так и получилось, что Дракон финишировал пятым, после Крысы, Быка, Тигра и Кролика. Это место он и занял в календаре.

2024 год пройдет под покровительством Зеленого Деревянного Дракона.

Это мифическое животное в китайской культуре символизирует светлое начало Янь, власть, благородство, честь, удачу и успех, считается, что драконы умеют управлять ветром, дождем, влиять на погоду и урожай, приносят процветание.

4 Високосный год Високосный год

Интересный факт: годы Дракона всегда выпадают на високосные. Не стал исключением и 2024-й.

5 Час дракона Час дракона

У дракона есть не только год, но и часть суток — временем дракона называют период с 7.00 до 9.00. Считается, что это вpeмя пoлнoгo пpoбуждeния cил. Людям не рекомендуют долго оставаться в кровати, поскольку сoн нe пpинeceт пользы, нaoбopoт, мoжeт пoявитьcя oщущeниe cлaбocти и paзбитocти. Также в это время могут присниться кошмары.

6 Как выглядит китайский дракон Как выглядит китайский дракон

Основное качество китайского дракона — доброжелательность.

В китайской культуре он символ доброго начала ян (в отличие от дракона европейского) и китайской нации в целом, прочно ассоциирующийся со стихией воды.

Дракон сочетает в себе черты разных животных. В китайском искусстве их обычно изображают как длинных, чешуйчатых, змееподобных существ с четырьмя ногами. Драконов часто изображают с пылающей жемчужиной на подбородке. Она символизирует богатство, удачу, процветание и высшую мудрость.

Вообще, есть как минимум девять видов драконов. Ученый ханьского времени Ван Фу (78-163 года) записал описание дракона, согласно которому тот имеет девять анатомических подобий:

Читайте по теме Год Дракона. Кому из депутатов и министров светит удача, а кому нет

«Девять подобий следующие: его рога — как у оленя, его голова — как у верблюда, его глаза — как у демона, его шея — как у змеи, его брюхо — как у моллюска, его чешуя — как у карпа, его когти — как у орла, его подошвы — как у тигра, его уши — как у быка. На своей голове он имеет нечто, похожее на широкий выступ (большую глыбу), которая называется чиму. Если у дракона нет чиму, он не может подняться в небеса».

По китайским поверьям, змей-лун обитает в реках, озерах и морях, но способен взмывать и в поднебесье.

7 У Дракона есть свой праздник и танец У Дракона есть свой праздник и танец

Праздник драконьих лодок — один из любимых традиционных праздников, который отмечают по лунному календарю в пятый день пятого месяца каждого года. Этот красочный фестиваль символизирует начало лета.

Гребцы соревнуются не только в скорости, но и в украшении своей лодки. На ее носу всегда голова дракона, а на корме — хвост.

Все остальное — это туловище, которое ярко и красочно разукрашивают. Подобные соревнования проходят во многих городах Китая.

Еще есть «Танец дракона» — неизменный атрибут многих фестивалей.

Десятки людей выстраиваются в ряд, удерживая огромную фигуру дракона, и двигаются, «оживляя» мифического зверя. Есть поверье, что этот танец способствует плодотворной погоде, приносит удачу и защищает от нечистых сил.