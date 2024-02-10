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Общество

Год Дракона. Семь интересных фактов о мифическом существе и восточном календаре

Фото из интернета. Празднование китайского Нового года

Сегодня, 10 февраля, наступил новый, 4721 год, по восточному календарю. По традиции это происходит во второе новолуние после зимнего солнцестояния. В Поднебесной праздник также называют Чуньцзэ (Праздником Весны) и отмечают его обычно 15 дней.

1
Откуда идет счет

Хотя Китай официально перешел на григорианскую систему исчисления времени, лунный календарь не потерял значения для жителей Поднебесной.

По китайской традиции годы отсчитывают от начала правления Хуан-Ди, легендарного основателя даосизма и первого китайского императора, — с 2698 года до нашей эры.

До сих пор сохранился мавзолей Хуан-Ди — место, где похоронен легендарный Желтый император. Он расположен в провинции Шэньси и состоит из двух частей — Храма Хуан-Ди и зала мавзолея.

2
Почему китайский Новый год называют Лунным?

Китайский Новый год часто неофициально называют «Лунным новым годом», поскольку он является производным элементом лунно-солнечного китайского календаря, а его точная дата определяется на основе лунных фаз.

В основе лунно-солнечного календаря периодичность видимых движений Луны и Солнца. Месяц начинается в день новолуния и состоит в среднем из 28 дней.

Обычный китайский год состоит из 12 месяцев, но примерно каждый третий год появляется 13-й, чтобы сохранить привязку к временам года и солнцестояниям.

Китайский календарь имеет шестидесятилетний цикл. В основе 12-летнего цикла лежит обращение Юпитера вокруг Солнца. Один оборот Юпитер совершает за 12 лет. 60 лет — наименьшее время, когда Юпитер (основа 12-летнего календаря) и вторая основная планета — Сатурн (период прохождения эклиптики — 30 лет) делают целое число оборотов по зодиаку. За 60 лет Сатурн совершает 2 оборота, а Юпитер — 5.

Число 5 является символом пяти элементов природы: Дерево, Огонь, Земля, Металл и Вода. Они возникают в результате различных вариантов взаимодействия женского и мужского начал — Инь и Ян.

Каждая стихия «правит» два года. И каждое животное китайского календаря за 60 лет встречается с каждой стихией по разу, что и является полным циклом.

3
Единственный вымышленный

Каждому году из 12-летнего календаря присвоено название животных: крыса, бык, тигр, кролик, дракон, змея, лошадь, овца, обезьяна, петух, собака и свинья. Из них только дракон — вымышленный персонаж.

Почему именно эти 12 животных заслужили честь стать покровителями года — до сих пор загадка. До нашего времени дошли только легенды.

По одной из них Нефритовый император устроил забег среди животных, чтобы определить порядок. Сначала Дракон лидировал, но, когда был близок к финишу, увидел засушливую деревню. Так как он мог влиять на погоду и вызвать дождь, то решил помочь людям.

Следующей на пути попалась деревня, которой, наоборот, грозило наводнение. Дракон вновь не смог пролететь мимо. Когда он вернулся к забегу, то увидел Кролика, которого преследовал Волк. Он пропустил маленького зверька перед собой, чтобы спасти. Так и получилось, что Дракон финишировал пятым, после Крысы, Быка, Тигра и Кролика. Это место он и занял в календаре.

2024 год пройдет под покровительством Зеленого Деревянного Дракона.

Это мифическое животное в китайской культуре символизирует светлое начало Янь, власть, благородство, честь, удачу и успех, считается, что драконы умеют управлять ветром, дождем, влиять на погоду и урожай, приносят процветание.

4
Високосный год

Интересный факт: годы Дракона всегда выпадают на високосные. Не стал исключением и 2024-й.

5
Час дракона

У дракона есть не только год, но и часть суток — временем дракона называют период с 7.00 до 9.00. Считается, что это вpeмя пoлнoгo пpoбуждeния cил. Людям не рекомендуют долго оставаться в кровати, поскольку сoн нe пpинeceт пользы, нaoбopoт, мoжeт пoявитьcя oщущeниe cлaбocти и paзбитocти. Также в это время могут присниться кошмары.

6
Как выглядит китайский дракон

Основное качество китайского дракона — доброжелательность.

В китайской культуре он символ доброго начала ян (в отличие от дракона европейского) и китайской нации в целом, прочно ассоциирующийся со стихией воды.

Дракон сочетает в себе черты разных животных. В китайском искусстве их обычно изображают как длинных, чешуйчатых, змееподобных существ с четырьмя ногами. Драконов часто изображают с пылающей жемчужиной на подбородке. Она символизирует богатство, удачу, процветание и высшую мудрость.

Вообще, есть как минимум девять видов драконов. Ученый ханьского времени Ван Фу (78-163 года) записал описание дракона, согласно которому тот имеет девять анатомических подобий:

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«Девять подобий следующие: его рога — как у оленя, его голова — как у верблюда, его глаза — как у демона, его шея — как у змеи, его брюхо — как у моллюска, его чешуя — как у карпа, его когти — как у орла, его подошвы — как у тигра, его уши — как у быка. На своей голове он имеет нечто, похожее на широкий выступ (большую глыбу), которая называется чиму. Если у дракона нет чиму, он не может подняться в небеса».

По китайским поверьям, змей-лун обитает в реках, озерах и морях, но способен взмывать и в поднебесье.

7
У Дракона есть свой праздник и танец

Праздник драконьих лодок — один из любимых традиционных праздников, который отмечают по лунному календарю в пятый день пятого месяца каждого года. Этот красочный фестиваль символизирует начало лета.

Гребцы соревнуются не только в скорости, но и в украшении своей лодки. На ее носу всегда голова дракона, а на корме — хвост.

Все остальное — это туловище, которое ярко и красочно разукрашивают. Подобные соревнования проходят во многих городах Китая.

Еще есть «Танец дракона» — неизменный атрибут многих фестивалей.

Десятки людей выстраиваются в ряд, удерживая огромную фигуру дракона, и двигаются, «оживляя» мифического зверя. Есть поверье, что этот танец способствует плодотворной погоде, приносит удачу и защищает от нечистых сил.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286216/
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