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Общество

Американский ведущий прогноза погоды вышел в эфир в калпаке из уважения к КР

На американском телевидении вышел необычный выпуск прогноза погоды: ведущий новостей на телеканале из Литл-Рока (штат Арканзас) провел весь эфир в кыргызском калпаке. Как сообщило посольство США в КР на своей официальной странице в соцсетях, это был жест уважения к кыргызской культуре и дружбе между двумя странами.

Необычный аксессуар ведущему подарили представители Министерства чрезвычайных ситуаций КР, которые находились в США в рамках программы International Visitor Leadership Program (IVLP) — международного проекта профессионального обмена, организованного Госдепартаментом.

Кыргызские спасатели провели в Штатах три недели, изучая опыт американских коллег в области подготовки к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них. Посольство США подчеркнуло, что благодаря IVLP сотни кыргызстанцев установили теплые связи с людьми по всей Америке.

«Такие профессиональные обмены и личные знакомства помогают укреплять местные сообщества как в Кыргызстане, так и в Соединенных Штатах», — говорится в заявлении дипмиссии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330180/
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