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Общество

Наследие предков. Какие орнаменты должны быть на ак калпаке

Ежегодно 5 марта в Кыргызстане отмечают День ак калпака.

Мужской национальный убор кыргызов символизирует горы и чистоту, несет наследие предков и национальную идеологию.

Об этом и другом журналисты 24.kg поговорили с Ишенбубу Аламановой, которая с детства занимается шитьем ак калпаков. Она более 45 лет работает в национальном объединении народных художественных промыслов «Кыял».

24.kg
Фото 24.kg. Ишенбубу Аламанова — рукодельница

Главное — это горы

Форма ак калпака похожа на снежные вершины Ала-Тоо. В кыргызской культуре отношение к нему особое. Ак калпаки шили и шьют женщины, таким образом это ремесло передавалось от матери к дочери.

Этот национальный убор наши матери-мастерицы давным-давно шили из натурального войлока, который изготавливают из очищенной, высеченной, белой тонкорунной шерсти свежей обработки.

Ишенбубу Аламанова

Спорный момент

По словам кыргызоведов, четыре стороны ак калпака — это четыре части света, четыре стихии, четыре времени года. Цвет окантовки служил своеобразным знаком, по которому можно было узнать возраст и статус мужчины. Но, по словам Ишенбубу Аламановой, это не так.

«Якобы после женитьбы надевали ак калпак с зеленой окантовкой, со временем — с черной. Это не правда. Мне уже 70 лет, и я всю жизнь занимаюсь этим делом. Я не встречала такого. Мастерицы шили ак калпаки из тех материалов, которые находили. В основном из белого войлока шили, потом для старших добавили черную окантовку. Наши матери-мастерицы были очень талантливы. Они кочевали и от природы, животных, камней брали идеи и придумывали узоры», — сказала она.

Умай эне оберегает

Орнаменты делятся на растительные, бытовые, животные и космогонические, например, солнце, луна, звезды, явления природы. Каждый из узоров несет особый смысл, их можно прочитать как послание. В основном на ак калпаке вышивают так называемый эр оюм, что означает «сидящий мужчина».

24.kg
Фото 24.kg

«Это «тамбыр» — один из видов «эр оюм». Раньше очень часто использовали такую вышивку. Еще есть орнамент «музыка». Это головной убор с узорами Игр кочевников. На детском ак калпаке вышиваем «Умай эне», так как считалось, что мать Умай оберегает ребенка», — рассказала Ишенбубу апа.

Какие ак калпаки в моде

Ак калпак согревает в холод, защищает в жару, не пропускает влагу в дождь. Сейчас его не носят в повседневной жизни, но практически всегда надевают по особым поводам — например, на праздники и семейные торжества. Но есть любители национальной одежды, которые приходят к мастерицам со своими идеями.

«Это ак калпак из фильма «Пастбища Бакая» («Небо нашего детства»). Очень подходит для мужчин, и они любят этот образец. Секрет данного ак калпака в том, что у него есть разрезы с двух сторон. Он позволяет во время дождя отворачивать часть ак калпака назад, чтобы вода не попадала за шиворот. А переднюю часть головного убора в этом случае можно использовать как козырек для защиты от солнца. Еще сейчас модно носить шляпы из войлока. В основном их берут для отдыха. Последнее время мы больше шьем ак калпаки разного цвета для повседневной жизни», — говорит мастерица.

По ее словам, в 1969 году в национальном объединении «Кыял» впервые организовали группу, которая вышивала ак калпаки. Тогда начали выпускать 16 образцов. Но сейчас можно встретить 500 видов, кто как придумает. Некоторые отличаются орнаментом, другие — окантовкой. Особенно модно стало носить с узором кочевников и с эмблемами кыргызских племен.

24.kg
Фото 24.kg

Сколько стоит ак калпак?

На базаре или в этномагазинах можно купить широкий ассортимент разных моделей ак калпака. Стоимость зависит от качества материала. Если войлок ручного изготовления, то цена достаточно высокая, если фабричный — дешевле. Средняя цена — от 1 тысячи до 1 тысячи 500 сомов.

Ак калпак в законе и списке ЮНЕСКО

День ак калпака неофициально начали праздновать в 2011 году, инициатором выступил режиссер Рысбек Жабиров.

В 2016-м праздник получил официальный статус для поддержки национальных традиций и развития чувства гордости народа за свою культуру.

В феврале 2019 года депутаты Жогорку Кенеша приняли закон о национальном головном уборе. В нем оговаривается, что ак-калпак необходимо использовать по прямому назначению и нельзя, например, надевать как банный головной убор.

В 2019-м ак калпак внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО под названием «Традиционные способы изготовления мужских головных уборов кыргызского народа и культура их ношения».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288268/
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